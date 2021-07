Dwangsom Tata Steel voor het illegaal lozen van kwik in het rioolwater

Tata Steel ligt al twee jaar onder vuur, vanwege de overlast die het bedrijf keer op keer veroorzaakt in de nabije omgeving, en vanwege het overtreden van vergunningen. Beeld ANP

De staalfabrikant moet binnen vier weken stoppen met het lozen van kwik, en de concentratie van lood, nikkel en PAK’s in het afvalwater omlaag brengen. Als dat niet gebeurt, moet het bedrijf 20 duizend euro per overtreding betalen.

De illegale lozingen kwamen in maart dit jaar aan het licht nadat het bedrijf bij de toezichthouder een lijst van alle zogeheten zeer zorgwekkende stoffen had ingediend, die het staalbedrijf uitstoot en via afvalwater in het gemeentelijk riool loost. Daar was in 2019 al om gevraagd. Uit de lijst die Tata Steel pas eind vorig jaar en in januari dit jaar aanleverde, bleek de lozing van kwik.

Overigens is de informatie die de staalfabrikant heeft aangeleverd over de uitstoot en lozing van zeer zorgwekkende stoffen nog steeds niet compleet, aldus de toezichthouder. Zo ontbreken een rapportage met de analyse van het afvalwater waarin onder meer het kwik zit. Het bedrijf had dat allang moeten aanleveren. Ook daarvoor geldt de opgelegde dwangsom.

Tata Steel zegt in een reactie dat het wel degelijk een vergunning heeft om kwik te lozen. Bovendien wordt het water nog door de rioolwaterzuivering gereinigd voor het in het oppervlaktewater terechtkomt, stelt het bedrijf. Het zegt bezig te zijn met een oplossing waarbij het zelf het water reinigt voor het geloosd wordt in het openbaar riool.

Overlast

De staalfabrikant ligt nu al twee jaar onder vuur, vanwege de overlast die het bedrijf keer op keer veroorzaakt in de nabije omgeving, en vanwege het overtreden van vergunningen. Zo veroorzaakte het bedrijf Harsco, dat op het terrein van de staalfabrikant restproducten verwerkt, enorme stofexplosies waardoor de omgeving onder een dun laagje stof en grafiet bedekt werd. Uit onderzoek bleek dat in deze grafietregens ook zeer zorgwekkende stoffen zaten.

Eerder bleek al uit onderzoek van de Volkskrant dat Tata Steel meer giftige stoffen in het oppervlaktewater mag lozen dan volgens de Europese normen is toegestaan. Zo mocht het bedrijf van Rijkswaterstaat meer cyanide lozen omdat was gebleken dat de Europese norm voor Tata Steel ‘niet haalbaar’ was. Ook bij de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bij een van de fabrieken kreeg het bedrijf toestemming meer uit te stoten dan de Europese normen voorschrijven.

De Omgevingdienst benadrukt bij de opgelegde dwangsom wel dat het illegaal geloosde kwik geen gevaar oplevert voor de leefomgeving, omdat het water nog door een rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd wordt. ‘Desondanks stellen we dat voor deze lozingen geen vergunning mogelijk is, omdat lozing van zeer zorgwekkende stoffen zo veel mogelijk moet worden voorkomen.’