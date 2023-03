Duurzamer pakketjes ontvangen, dat kan via Homerr, maar dan moet je wel zelf de deur uit

Vanaf links: Mark-Jan Pieterse en Juriaan Matthijssen, directeuren van Homerr. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het online bestellen van pakketjes is al jaren aan een onstuitbare opmars bezig. Wie vanaf de bank kleren of elektronica wil hebben, wordt door webwinkels op de wenken bediend. Maar gemak kent een prijs: de vijftien- à dertigduizend bezorgers die dagelijks over de weg sjezen, stoten ieder jaar minstens 300 duizend ton CO2 uit.

Die uitstoot kan nog verder omlaag, vindt Juriaan Matthijssen (38), die met Homerr de pakketmarkt bestormt. Zijn bezorgdienst doet een klinkende belofte: Homerr stoot tot wel 79 procent minder CO2 uit dan pakketreuzen PostNL en DHL. Daarmee wint het bedrijf sinds 2016 gestaag marktaandeel in Nederland en België.

Over de auteur

Ashwant Nandram is economieredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft veel over de luchtvaart en het spoor. In 2020 won hij de journalistiekprijs de Tegel.

Het model is eenvoudig: Homerr bezorgt alleen van pakketpunt naar pakketpunt – en niet aan huis. Bestelbusjes van Homerr jakkeren daardoor niet iedere dag door de wijk heen, zoals die van reguliere pakketbezorgers. Zo besparen ze de last mile, die niet alleen notoir vervuilend is maar ook het wegennet verder doet dichtslibben. Een bezorger van Homerr staat bovendien nooit voor een dichte deur, zoals dat bij thuislevering nog weleens het geval is.

Ook op logistiek vlak pakt Homerr het anders aan. Matthijssen: ‘PostNL doet de belofte: wij leveren morgen, ongeacht hoe vol onze bestelbusjes zijn. Maar wij vinden efficiency belangrijker. Als een pakketpunt rustig is, rijden we daar minder vaak langs. Op die manier rijden alleen zo vol mogelijke busjes.’ De bestelbusjes die bovendien de straat opgaan, zijn van onderaannemers die bijvoorbeeld ook voor DPD en UPS rijden. Doordat de Homerr-pakketjes meeliften, ‘gaat er niet nóg een bus de weg op’.

Aanzienlijk langzamer

Daar kleeft een groot nadeel aan: Homerr is aanzienlijk langzamer dan de concurrentie. Een pakketje is vaak minstens twee dagen onderweg, een pakket dat vanuit Friesland naar Limburg moet vier dagen. Dat stelt het geduld van de Nederlander, die inmiddels gewend is aan next day delivery of zelfs avondleveringen, op de proef.

Maar dat is een kwestie van gewenning, vindt Matthijssen. ‘Een nieuwe iPhone wil je misschien direct hebben, maar op een fleecetrui kun je best even wachten. We geloven dat je de consument daarin moet opvoeden. Ja, we zijn trager, maar dan wordt het pakketje wel duurzamer bezorgd.’

Schoenmakerij Schrijvers in Amersfoort is een afhaalpunt voor pakketjes. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoewel de duurzaamheidsclaim – ‘tot wel 79 procent minder CO2-uitstoot’ – niet valt te verifiëren, is een afhaalpunt doorgaans duurzamer dan thuislevering, zegt een woordvoerder van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Maar dat geldt vooral als de consument het pakketje lopend of fietsend ophaalt. ‘Als je speciaal de auto pakt om naar een pakketpunt te rijden, is de milieuwinst snel verdampt.’

Dat weet Matthijssen maar al te goed. Daarom probeert hij met afhaalpunten zo dicht mogelijk bij een woonwijk te zitten. In Nederland heeft Homerr nu totaal 1.400 punten. De meeste daarvan zijn middenstanders zoals tabakszaken, boekhandels en belwinkels. 30 procent zijn particulieren die aan huis een pakketpunt hebben. Matthijssen: ‘Hoe dieper we in een wijk zitten, hoe makkelijker het wordt om je bestelling fietsend op te halen.’

Centenwerk

Afhaalpunten krijgen voor de verwerking van de meeste pakketjes 20 cent. Dat is voor particuliere pakketpunthouders misschien een aardige vergoeding, maar voor winkeliers blijft dat ‘centenwerk’. Dat zegt Idzert Schrijver (46), wiens schoenmakerij in een Amersfoortse buitenwijk sinds 2020 ook een afhaalpunt is. Dat de pakketvergoeding laag is, deert weinig, zegt Schrijver, want de toeloop van ‘een nieuw soort klanten’ is voor hem belangrijker. ‘Ik krijg als afhaalpunt nu ook jongeren in mijn zaak. Die weten vaak niet wat een schoenmaker doet, dus ik beschouwde ze als verloren soort klant. Nu komen ze binnen, stellen vragen over reparaties en over het vervangen van veters en zooltjes. Dat levert daadwerkelijk wat op.’

Een aanzienlijke groep Homerr-gebruikers komt bij Vinted vandaan, de populaire online marktplaats voor tweedehands kleren. Kopers en verkopers kunnen sinds 2020 ook Homerr gebruiken, dat vaak de goedkoopste verzendmethode is. Dat is logisch, vindt Matthijssen. In tegenstelling tot webwinkels, die veelal gratis verzending bieden, moeten Vinted-gebruikers zelf voor de verzendkosten betalen. ‘Dan vinden mensen het prima dat hun tweedehands T-shirt wat later aankomt.’

Hoewel Homerr ieder jaar meer pakketten verwerkt, is de grote slag nog niet geslagen. Er worden in Nederland dagelijks zo’n twee miljoen pakketjes verzonden, waarvan Homerr nu slechts enkele ‘tienduizenden’ voor zijn rekening neemt. Wat dat betreft is het bedrijf nog een ‘hele, hele kleine vis’, beaamt Matthijssen.

Dat komt doordat veruit het grootste deel van de pakketten, ruim 90 procent, niet wordt verzonden door particulieren maar door bedrijven en webwinkels. En Homerr wordt nog door geen enkele grote webwinkel als verzendmethode aangeboden. En dat terwijl verzendtarieven (gemiddeld 2,50 euro) lager liggen dan bijvoorbeeld PostNL, dat zo’n 3,50 euro rekent. Matthijssen vermoedt dat dat komt doordat consumenten nog steeds willen dat er aan huis wordt geleverd. ‘We zijn allemaal een beetje verwend geraakt.’

Einde gratis verzending

Toch zijn er steeds meer signalen dat het tijdperk van gratis verzenden en retourneren op z’n einde loopt. Zo rekent de Duitse kledingretailer Zalando sinds afgelopen zomer bijvoorbeeld verzendkosten voor kleine bestellingen. Wehkamp kondigde onlangs aan binnenkort retourkosten in rekening te brengen.

Wat Matthijssen betreft kan zo’n omslag niet snel genoeg komen. Zodra klanten zelf voor de bezorging moeten betalen, is zijn redenering, zullen ze net als bij Vinted sneller voor het goedkoopste alternatief kiezen. Bijvoorbeeld levering bij een afhaalpunt. ‘Dat is goed voor je portemonnee én beter voor het klimaat.’