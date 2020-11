Duurzame uitvaart: je lichaam laten oplossen in een vat met warme vloeistof

Natuurbegraafplaats de Slangenberg bij Doetinchem. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om naast begraven, cremeren, het lijk schenken aan de wetenschap en bij hoge uitzondering een zeemansgraf nóg een manier van lijkbezorging toe te staan: alkalische hydrolyse. Oftewel: het lichaam in een stalen drukvat laten zakken en er warm water en een chemische vloeistof aan toevoegen, waarna het oplost. De methode is een stuk duurzamer dan begraven of cremeren.

Humaan composteren

Minister Ollongren komt daarom nog voor de zomer met een wetsvoorstel, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Ze volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad, die in mei van dit jaar concludeerde dat alkalische hydrolyse aan de belangrijkste voorwaarden voldoet om toegelaten te worden. Er was al langer vraag naar.

De Raad beoordeelde de techniek op drie voorwaarden – duurzaamheid, veiligheid en waardigheid. Humaan composteren waarbij het lichaam van een overledene in koolstofrijk materiaal wordt gelegd en door bacteriën wordt afgebroken en omgezet in een vruchtbare compost, viel af. Er is volgens de Raad nog te weinig bekend over mogelijk schadelijke effecten, bijvoorbeeld van het afbreken van medicijnen die in het lichaam zijn.

Restvloeistof

Daar zit nu juist de winst bij alkalische hydrolyse. Het lijk wordt in een vat gelegd, waarna water en het looghoudende kaliumhydorxide worden toegevoegd. Het water wordt vervolgens middels stoom verwarmd tot ongeveer 100 tot 150 graden. De organische stoffen van het lichaam lossen daardoor op in de vloeistof. Het automatische proces duurt twee tot tien uur. Tussendoor wordt de vloeistof verwarmd maar ook gekoeld en het vat gespoeld.

Uiteindelijk blijft ongeveer 3 procent van het lichaam over, met name restvloeistof en botten. Die zijn zo broos dat ze verpulverd worden tot biopoeder. Het is nog onduidelijk wat er met die restvloeistof gebeurt. Het zou geschikt zijn voor het maken van biogas of het bemesten van akkers. Daarmee is het een stuk duurzamer dan begraven, waarbij metalen van protheses achterblijven, net zoals de kist en synthetische kleding. Ook is bij alkalische hydrolyse geen grafsteen productie nodig.