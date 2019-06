Duurzame elektrische bus laat dienstregeling Connexxion in het honderd lopen

Connexxion, onderdeel van de Franse vervoermaatschappij Transdev, won drie jaar terug het gevecht om de concessie voor het busvervoer in de streek Amstelland-Meerlanden, dat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer omvat. De vervoerder beloofde snel over te stappen naar een volledig elektrische busvloot. De eerste honderd e-bussen rijden sinds vorig jaar april in de regio rond. Maar niet zonder problemen.

De grootste handicap van de e-bus is zijn beperkte actieradius. Op papier kan hij met volledig geladen batterijen 200 kilometer afleggen. Maar de accu loopt sneller leeg bij koud weer, als de verwarming wordt aangezet. Om te allen tijde te voorkomen dat een bus met lege accu’s langs de weg komt te staan, houdt Connexxion een bereik aan van 72 kilometer.

Die beperking noopt in 2021 tot ingrepen in de dienstregeling, waarschuwt Connexxion. Ritten moeten worden ingekort of kunnen ondanks eerdere beloften niet worden verlengd. Lijnen moeten worden ‘opgeknipt’, waardoor reizigers vaker moeten overstappen. Bussen moeten worden ingekort, waardoor niet iedereen op een zitplaats kan rekenen. En bussen moeten vaker ritten leeg afleggen naar een laadpunt. Zulke ‘laadbussen’ leiden weer tot onnodige druk op het overig verkeer en de leefbaarheid van de regio.

De ingrepen die Connexxion voorstelt zijn het Reizigers Advies Orgaan in het verkeerde keelgat gestoken. ‘Ons was van tevoren niet bekend dat er diverse forse nadelen zitten aan de elektrische bus.’ Chauffeurs en passagiers hebben al geklaagd over koude bussen in de winter, stelt de adviesraad. ‘De verwarmingscapaciteit is ontoereikend en trekt de accu extra leeg. Nu al vallen regelmatig bussen stil door lege batterijen en bijvoorbeeld bij een brand in een laadstation kan de halve vloot voor lange tijd uitvallen.’

De Reizigers Advies Raad wil dat een effectieve dienstregeling centraal staat en niet het materiaal waar en hoe bussen rijden. De raad pleit er ook voor om de inzet van elektrische bussen te beperken tot het stadsvervoer, waar de routes korter zijn en een lagere snelheid met meer rembewegingen (waarbij de remenergie weer wordt omgezet tot elektriciteit) een lager verbruik oplevert.