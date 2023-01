Duurdere kinderopvang raakt huishoudens met lage inkomens het meest

Kinderdagverblijf Boerderij de Zonnestraal Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De overheid betaalt weliswaar voor lage inkomens bijna alle kosten – oplopend tot 96 procent – maar de vergoeding geldt alleen tot een maximumtarief van 9,12 euro per uur. Aangezien het gemiddelde uurtarief van de kinderopvang door de inflatie in 2023 stijgt naar 9,72 euro, moeten de lage inkomens deze extra 60 cent zelf betalen.

Voor een eenoudergezin met een inkomen tot 27 duizend euro stijgt in 2023 de jaarlijkse eigen bijdrage daardoor van 2.746 naar 3.509 euro, voor drie dagen opvang voor twee kinderen. Een ouder met één kind dat twee dagen naar de opvang gaat, betaalt met hetzelfde inkomen 1.104 in plaats van 869 euro, heeft rekentool nettobijdrage.nl voor de Volkskrant berekend.

Huishoudens met hogere inkomens betalen ook honderden euro’s per jaar extra, maar zij moesten in 2022 ook een groot deel zelf bijdragen. Drie dagen opvang voor twee kinderen kost voor middeninkomens ongeveer 6.500 euro in 2023, ten opzichte van 5.500 euro in 2022.

Vooral bij de buitenschoolse opvang (bso) loopt de kinderopvangtoeslag achter op de gemiddelde prijsstijging. Het uurtarief voor de bso wordt naar verwachting gemiddeld 8,62 euro. Dat is 77 cent meer dan de maximale vergoeding van de overheid.

De tarieven van de kinderopvang kunnen sterk verschillen per organisatie. Hoe hoger het tarief boven de vergoedingstarief uitkomt, hoe ongunstiger ouders uit zijn. ‘Sommige organisaties keren zichzelf voor de tweede keer geen pensioen uit om zo de tarieven te drukken. Andere verhogen minimaal. Ook gaan organisaties soms met 10 procent omhoog’, zegt Gaëlle Blok van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Vooral in de Randstad kunnen de uurtarieven oplopen tot wel 12,50 euro.