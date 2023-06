Duurdere brandstof, hogere uitkeringen en verbod op gokreclames: wat verandert er allemaal op 1 juli?

Dick’s Snackcar in Den Haag. Vanaf 1 juli moeten consumenten betalen voor wegwerpbakjes. Beeld Lina Selg

Hogere accijns op benzine en diesel

Vanaf zaterdag moeten Nederlanders bij de benzinepomp een stuk meer betalen. Om de koopkrachtdaling tegen te gaan, verlaagde het kabinet ruim een jaar geleden de accijnzen op brandstoffen. Per 1 juli gaan deze belastingen weer omhoog. De prijs van een liter benzine neemt met bijna 14 cent toe. Diesel wordt per liter ongeveer 10 cent duurder. Mogelijk gaan de accijnzen op 1 januari verder omhoog.

Televisie en internet worden duurder

Ook de prijzen voor televisie en internet gaan omhoog. Ziggo, de grootste provider van Nederland, voert een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5 procent door. KPN verhoogt zijn tarieven met gemiddeld met 6,4 procent, met een maximum van 4 euro. T-Mobile voerde in januari al een inflatiecorrectie van 8,6 procent door.

Einde aan gratis wegwerpservies

De overheid zet een volgende stap in de strijd tegen overlast door plastic afval. Vanaf zaterdag mogen winkels en horecagelegenheden wegwerpservies niet langer gratis meegeven. Of je nu een kop koffie haalt op het station, een frietje in de snackbar of een maaltijdsalade in de supermarkt: voor een wegwerpbeker of -bakje moet je betalen.

Ondernemers mogen zelf beslissen hoeveel geld ze vragen voor hun wergwerpverpakkingen voor voedingswaren. De overheid geeft wel een richtlijn: 5 cent voor voorverpakte groente, fruit, broodbeleg of saus, 25 cent voor bekers en 50 cent voor grotere maaltijdverpakkingen.

Winkels zijn ook verplicht om hun klanten een herbruikbare optie aan te bieden. Zo kunnen ondernemers bijvoorbeeld bekers met statiegeld verkopen. Een winkelier kan ook een door de klant meegebracht bakje vullen.

Kledingindustrie krijgt meer verantwoordelijkheid

Vanaf zaterdag zijn bedrijven uit de kleding- en textielsector zelf verantwoordelijk voor het afval van hun producten. Zo moeten winkels – ook buitenlandse webshops die in Nederland leveren – de inzameling en recycling van kleding en bed- en huishoudlinnen zelf gaan organiseren. De komende jaren worden de regels steeds strenger. Deze zogenoemde uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geldt nu al voor bijvoorbeeld producenten van auto’s, elektrische apparatuur en matrassen.

Nieuwe pensioenwet van kracht

Op 1 juli gaat de nieuwe pensioenwet in. Dat betekent niet dat de 3,5 miljoen gepensioneerden in Nederland ineens een ander bedrag op hun rekening krijgen. Pensioenfondsen en uitvoerders krijgen tot 2028 de tijd om over te gaan op het nieuwe stelsel. Pas dan wordt bekend hoeveel pensioen iedereen precies kan verwachten.

Minimumloon en uitkeringen stijgen

Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt gaan er een beetje op vooruit. Het wettelijk minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder stijgt met 3,13 procent. Netto krijgen deze mensen ongeveer 2 procent meer, wat neerkomt op een bedrag van circa 36 euro. Begin dit jaar verhoogde het kabinet het minimumloon al met 10 procent, om de pijn van de torenhoge prijzen en energierekeningen te verzachten.

In Nederland is de hoogte van veel uitkeringen direct gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Zo stijgen de AOW, de bijstand, de WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen eveneens met 3,13 procent bruto.

Sociale huur mag worden verhoogd

In de sociale huursector is 1 juli steevast een belangrijke dag. Vanaf die datum mogen woningcorporaties de jaarlijkse huurverhoging doorvoeren. Dit jaar mag de kale huur met maximaal 3,1 procent omhoog. Dit percentage geldt ook voor studentenkamers.

Voor huurders met een hoger inkomen mag de huurverhoging 50 of 100 euro bedragen. Voor ongeveer 600 duizend sociale huurders met een laag inkomen gaat de huur juist met bijna 60 euro omlaag. Aan de huurverhoging in de vrije sector stelde het kabinet voor dit jaar een maximum van 4,1 procent.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden van start

Op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte in Suriname en op de Cariben. Op deze dag begint daarom het officiële Herdenkingsjaar Slavernijverleden: twaalf maanden lang vinden her en der culturele en educatieve activiteiten plaats om stil te staan bij deze onderbelichte kant van de Nederlandse geschiedenis.

Onlinegokreclames verdwijnen

Vanaf 1 juli is het afgelopen met de vele gokreclames op televisie, radio en op billboards in de openbare ruimte. Op die datum gaat het langverwachte verbod op ongerichte advertenties voor online gokken in. Onder strenge voorwaarden kunnen gokbedrijven nog wel gerichte advertenties laten zien op internet, via maillijsten en bij on-demandtelevisie.

Overige wijzigingen

Omdat de energieprijzen gedaald zijn, verlaagt de overheid de kinderbijslag met ongeveer 10 euro per kind. Het afgelopen jaar steeg de kinderbijslag met ruim 16 procent.

Schuldeisers mogen vanaf zaterdag een hogere rente vragen. Wie geld uitleent, mag een rente van maximaal 14 procent rekenen. Tot 1 juli was de maximumrente 12 procent. De maximumrente bij een betalingsachterstand stijgt van 4 naar 6 procent.