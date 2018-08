Dutroux schrijft brief aan zijn slachtoffers: hij is bereid om vragen te beantwoorden

Kindermoordenaar en -verkrachter Marc Dutroux heeft een brief gestuurd naar zijn slachtoffers en de ouders van de meisjes die hij heeft vermoord. ‘Ik wil geen wonden heropenen, maar ik wil bijdragen om ze te helpen helen, al is het maar voor een klein deel’, schrijft zijn advocaat namens Dutroux.

De advocaat, Bruno Dayez, had eerder al aangekondigd dat hij een brief zou sturen waarin de moordenaar berouw toont. Deze is woensdag aangekomen. ‘Ik kan bevestigen dat de heer Dutroux belooft dat hij nooit meer op eigen initiatief contact zal zoeken, maar wel vragen wil beantwoorden als u met hem contact wil opnemen’, schrijft hij.

Dayez noemt de brief in een gesprek met de Volkskant ‘een uitgestoken hand’. Op de vraag of de (ouders van de) slachtoffers niet met rust moeten worden gelaten, omdat hiermee alleen zout in de wonden wordt gewreven, zegt hij: ‘Waarschijnlijk zal de reactie van de slachtoffers heel divers zijn. Maar ze zijn niet verplicht de brief te lezen.’

Paul Marchal, de vader van de vermoorde An, heeft al gereageerd op het schrijven. ‘Na 23 jaar moet het circus stoppen. Verder ga ik er niet op in.’

Absolute kwaad

De zaak-Dutroux voelde in de jaren negentig als een soort confrontatie met het absolute kwaad. Hij werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes. Slechts twee van hen Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, overleefden. De andere vier, Mélissa Russo en Julie Lejeune (9), An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19), waren omgekomen. De affaire is een van de grootste trauma’s van België.

Alles wat Dutroux of zijn advocaat doen, zal altijd met argwaan worden geïnterpreteerd, zegt Dayez. ‘Er is voor hem geen uitweg, behalve in stilte wachten op de dood.’

Dutroux heeft levenslang gekregen. Dayez liet eerder al weten zijn best te zullen doen om zijn cliënt in 2021 vrij te krijgen. Volgens de advocaat moet de brief die Dutroux nu heeft gestuurd, worden gezien als onderdeel van die inspanningen.

Formeel komt Dutroux sinds 2013 in aanmerking voor vervroegde vrijlating. ‘Zes maanden voor het zover was, vroeg hij al om een elektronische enkelband’, vertelt Tom Vander Beken, criminoloog aan de Universiteit Gent. ‘Daar had Dutroux volgens de wet het volste recht toe. Maar de kans dat dit zou gebeuren, was nihil.’

Een jaar eerder was zijn ex-vrouw, Michelle Martin wel vervroegd vrijgelaten. Dat leidde tot hevige commotie: Martin was de meest gehate vrouw van België. Zij wist dat Dutroux de kinderen had ontvoerd en dat zij werden misbruikt, en liet de 9-jarige Julie en Mélissa van de honger sterven toen haar man in 1996 een paar maanden in de gevangenis zat.

Verwaarloosbaar

De kans dat Dutroux ooit vrijkomt, is volgens Vander Beken verwaarloosbaar. Er moet een geloofwaardig reclasseringsplan klaarliggen, waarin duidelijk wordt dat hij perspectief heeft op een goede toekomst. Daarnaast mag er niet aan worden getwijfeld of het weer mis kan gaan. ‘En dan is er nog de publieke opinie waar de vijf rechters, die over de vrijlating moeten beslissen, moeilijk aan voorbij kunnen gaan’, zegt Vander Beken.

Net als elke andere veroordeelde, heeft Dutroux het recht om het elk jaar weer te proberen, en Vander Beken vermoedt dat hij dat telkens zal proberen. ‘Al was het maar omdat hij niet in de vergetelheid wil raken’, zegt de criminoloog. ‘Maar dat wordt steeds lastiger. Toen hij voor het eerst in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating, werd dat breed uitgemeten in de media. Nu levert het in België een paar berichten op. De plaat is blijkbaar grijsgedraaid.’