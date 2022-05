‘Dutchman, heb jíj weleens geschoten?’ Ik schud mijn hoofd en zet onbedoeld iets in gang

Ik kan niet meer terug. Mijn handen trillen, meer dan ik had verwacht. Ik hoor het zachte klikken van de metalen onderdelen van het machinegeweer. De zware ademhaling van de dronken mannen achter mij. Een stem, vlakbij: ‘Denk eraan, je haalt de trekker niet over. Je knijpt.’

Ik heb het doelwit, volgens mij, recht in het vizier. Een plastic bakje vol kunstmest, vermengd met nitraat. ‘Lieve God’, zegt iemand, ‘dit gaat een knal worden.’ Ik ben er niet gerust op.

Een paar uur geleden, toen het nog licht was, interviewde ik een vrouw over de verrechtsing van Texas. Zij, progressief, voelde zich een paria in haar eigen dorp. We dronken thee. ‘Trouwens’, zei ze, na afloop, ‘heb jij zin in échte Texan culture?’

Haar man zat in zijn jagershut. Ik was welkom, al had hij mij nooit ontmoet. De gastvrijheid van het Amerikaanse Zuiden blijft me verwonderen. ‘Ja’, antwoordde ik. Je leert als correspondent het onverwachte omarmen.

Even later komt de man aanscheuren op een soort militaire quad, bier in de bekerhouder. Hij loodst me de heuvels over, naar een afgelegen huis waar een tiental mannen zich verzamelt rond een tafel vol wapens. ‘Dit is wat we hier doen’, zegt hij. ‘We praten, we drinken en we schieten.’

Zijn – onze – taak is het ophalen van gedode zwijnen. We rijden achter de echo van schoten in de verte aan. ‘Je groeit hier op tussen de wapens, welke politiek je ook volgt. Wat doe je anders?’ Ik knik. De gevel van de dorpsbios leest ‘No movie ’. Texaanse cultuur.

De zwijnen worden ter plekke gevild. De karkassen gaan de ‘death pit’ in, een walmend massagraf. De sfeer is uitgelaten. De mannen praten, vooral over wapens. Ik ben benieuwd hoe zij naar mij kijken, de journalist, de Europeaan. De geur van zwijnenbloed. Ik voel de dood en zij voelen, denk ik, nu het leven.

Iemand heeft zijn zoon mee, een sprietige jongen van 16. ‘Wasberen heeft hij geschoten’, zegt vader, ‘maar nooit een zwijn.’ Wanneer ze uit hun jachttoren klimmen, tuimelen de lege bierblikjes naar buiten.

’s Nachts kom ik pas ter sprake. ‘Dutchman’, begint iemand, ‘heb jíj weleens geschoten?’ Ik schud mijn hoofd en zet onbedoeld iets in gang. ‘No way!’ ‘Hij gaat schieten!’ ‘Hier, neem mijn wapen!’

Eerst bedankt ik nog, vriendelijk, stellig. Maar hun teleurstelling is oprecht. ‘Jij bent hier om ons te begrijpen, zei je toch?’ Hebben ze een punt? Moet ik om deze wapencultuur te doorgronden, zo bepalend, zo verdelend, zelf geschoten hebben? Ik staak mijn verzet.

Ik richt en voor het eerst vandaag valt het stil. Het bakje fonkelt in mijn kijker. Door mijn vizier lijkt alles nep; de wereld als videogame. ‘Pas op’, zegt de gastheer. Ik voel hoe hij, vlak naast mijn wang, een schuifje omzet. ‘Je wapen is nu hot.’ Mijn hart klopt in mijn slapen, en ik schiet. Klik. Geschater. ‘Altijd eerst even testen!’

Nu zie ik hoe de kogel wordt ingeladen. Weer richt ik. Knijpen, niet trekken. Boem. Een dreun dit keer, een vuurbal, wit licht in mijn vizier. Adrenaline overspoelt me, en ik vlieg overeind. De mannen vliegen me om de nek. ‘Snap je ons nu?’

‘Ja’, hijg ik, ‘ja, ja.’ Dan: ‘Nee, nee.’ En ten slotte: ‘Ik weet het niet.’

Een klap op mijn schouder. ‘Geeft niet, man. Je bent nu een van ons.’