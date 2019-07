Dutchbatveteranen opnieuw naar de rechter voor eerherstel na ‘onmogelijke missie’

Voormalig premier Kok legt in 2002 op een veldje tegenover de compound van Dutchbat in Potocari een krans ter nagedachtenis aan de duizenden moslims die daar zijn vermoord. Beeld ANP

De Dutchbatters vinden dat het Defensieonderzoek naar problemen onder veteranen te traag verloopt, zegt hun advocaat in het AD. Daarom stappen ze naar de rechter voor eerherstel, excuses en een symbolische schadevergoeding.

Enkele jaren geleden wilde een groep van ruim tweehonderd voormalige Dutchbatmilitairen ook al de gang naar de rechter maken, maar zag daarvan af nadat voormalig Defensieminister Bijleveld een onderzoek aankondigde naar de problemen onder de veteranen. Die vinden dat ze destijds op een onmogelijke missie zijn gestuurd en stellen dat ze jarenlang ten onrechte als verantwoordelijken zijn beschouwd voor het militaire falen en de daaropvolgende massamoord.

Omdat er volgens hun advocaat ‘weinig concreets gebeurt’, willen twintig van hen nu opnieuw naar de rechter. Defensie zegt dat de gesprekken nog altijd gaande zijn en ook de Vereniging Dutchbat 3 stelt tegenover de krant dat sprake is van constructief overleg.

De val van Srebrenica wordt donderdag herdacht in Den Haag. Op 11 juli is het 24 jaar geleden dat de enclave viel. De jaarlijkse herdenking wordt voor de zevende keer voorafgegaan door de Marš Mira, een vredesmars van Wassenaar naar Den Haag, met een symbolische lengte van elf kilometer. Na afloop worden 33 witte ballonnen opgelaten met de namen van de slachtoffers die het afgelopen jaar gevonden zijn. Zij worden donderdag begraven in het herdenkingscentrum in Potocari.