Dutchbatters trekken massaclaim tegen de staat in

De groep van 230 Dutchbat III-veteranen die vorig jaar een miljoenenclaim indiende bij de staat, trekt die claim in. De Dutchbatters hebben er voldoende vertrouwen in dat het ministerie zich zal inzetten voor eerherstel en nazorg, schrijft De Telegraaf vrijdag.

Aanleiding voor de Dutchbatters de massaclaim in te trekken, is de Veteranennota die minister van Defensie Ank Bijleveld vorige week aan de Kamer stuurde. Daarin kondigde ze aan een groot onderzoek te starten naar de situatie van de Joegoeslavië-veteranen.

De uitkomsten hiervan moeten de basis vormen voor een goede oplossing voor de veteranen van wie de missie traumatisch verliep.

‘Het geeft ons vertrouwen dat het de goede kant op gaat’, zegt Michael Ruperti, advocaat van de Dutchbatters, in De Telegraaf over het besluit van Bijleveld. ‘De claim was een drukmiddel om Defensie ervan te doordringen dat er echt nog wat moet gebeuren om deze groep recht te doen.’

In totaal schaarden 230 veteranen zich achter de claim. Ze eisten 1000 euro voor elk jaar dat is verstreken sinds de val van Srebrenica in 1995, waardoor de totale claim om dik 5 miljoen euro zou gaan.

‘Op voorhand onuitvoerbare missie’

Dutchbat wist niet te voorkomen dat de moslim-enclave Srebrenica onder de voet werd gelopen door Bosnisch-Servische troepen. Die troepen richtten daarna een bloedbad aan dat aan meer dan 7.000 moslimmannen-en jongens het leven kostte.

Minister Jeanine Hennis van Defensie erkende in 2016 dat de Nederlandse militairen een opdracht hadden gekregen ‘die op voorhand al onuitvoerbaar was’.

Rob Franken, de plaatsvervanger van commandant Thom Karremans, noemde het in een interview met de Volkskrant ‘kwaadaardig, bijna misdadig’ dat hij en zijn mensen naar Srebrenica werden gestuurd, terwijl de politiek wist dat het op voorhand een onmogelijke missie was.