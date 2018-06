Dutchbat III-veteraan: ‘Wij zullen nooit vergeten wat er is gebeurd, maar kunnen het hopelijk wel beter afsluiten’

De 230 Dutchbat III-veteranen die vorig jaar gezamenlijk een schadeclaim indienden tegen de staat, schorten die miljoenenclaim op. Naast erkenning van de onherstelbare schade op sociaal, emotioneel en financieel gebied eisten ze ook een symbolisch bedrag van duizend euro per veteraan voor elk jaar dat is verstreken sinds de val van Srebrenica in 1995.

Het door minister Bijleveld van Defensie aangekondigde onderzoek naar de problemen die de in totaal 450 veteranen nog altijd ondervinden, heeft ze vertrouwen gegeven. Dutchbat III-veteraan Ronald Wentink (44), die als 21-jarige korporaal naar Srebrenica ging, legt uit.

Waarom heeft u besloten de claim op te schorten?

‘Door gesprekken met Defensie en het recentelijk aangekondigde onderzoek naar de problemen van veteranen hebben we het idee gekregen dat we op de goede weg zijn. Onze groep wordt al 23 jaar getekend door onrust. De stappen die zijn genomen, zijn positief en hoopgevend, daarom kan de claim even van tafel. Maar als de ontwikkelingen de verkeerde kant opgaan, dan kunnen we de claim altijd weer op tafel leggen.’

Hoe ziet het onderzoek eruit?

‘Een onafhankelijke onderzoekscommissie inventariseert welke problemen onze groep nog altijd ondervindt op psychisch, sociaal en economisch vlak. Dat zal tot anderhalf jaar duren. Wij zijn betrokken bij het onderzoek en hebben inspraak. Samen met Defensie onderzoeken we of er al tijdens het onderzoek zogeheten quick wins behaald kunnen worden, bijvoorbeeld wat betreft erkenning en waardering.’

Wat verwacht u van het onderzoek?

‘Wij veteranen zullen nooit vergeten wat er is gebeurd, maar we kunnen het hopelijk wel beter afsluiten door het onderzoek. We zijn jarenlang afgeschilderd alsof we laf hebben staan toekijken en niet hebben ingegrepen, terwijl de werkelijkheid anders was. Toen we terugkwamen na het drama dat we daar hebben meegemaakt, kregen we in Nederland te horen dat het onze schuld zou zijn. Dat was een flinke trap na.’

Wat wilt u van Defensie?

‘Sommige mensen gingen ervan uit dat het ons alleen om het geld te doen was, maar dat is niet ons voornaamste doel. Het was een bijzondere missie waar nooit bijzondere aandacht voor is geweest en dat wordt weleens tijd. We willen erkenning en waardering voor onze groep. Daarnaast zou het mooi zijn als we iets kunnen doen aan de imago- en reputatieschade die we hebben geleden. En daar waar het misging qua zorg en nazorg willen we dingen verbeteren. Defensie is nu bereid daaraan mee te werken. Beter laat dan nooit.’

Hoe gaat het nu eigenlijk met u?

‘In 2011 ben ik vastgelopen. Ik leefde een jaar of twee als kluizenaar in een soort bunker en kwam alleen naar buiten voor de hoognodige boodschappen. In het veteraneninloophuis ontmoette ik een aantal veteranen met wie ik kon praten. Ze wezen me erop dat er tegenwoordig hulp is. Er is vervolgens PTSS bij me vastgesteld en daarvoor ben ik behandeld. Mijn leven is sindsdien een heel stuk leefbaarder geworden. Ik zit niet meer in een isolement, heb een sociaal leven en ben actief als vrijwilliger. Mijn dochter woont bij me thuis en ik heb sinds een jaar een lieve vriendin. Met mij gaat het weer goed. Daarom vind ik het mooi om me nu in te zetten voor dit doel. Ook zodat het in de toekomst beter geregeld is voor andere veteranen. Dat is een van mijn drijfveren.’

