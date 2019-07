Durfinvesteerders leggen startups een vrouwenquotum op

De investeerders achter 25 fondsen, samen goed voor een geïnvesteerd vermogen van ruim een miljard euro, hebben dat woensdag bekendgemaakt. Het initiatief heeft de naam FundRight. Ook de oprichters van de bedrijven waarin ze hun geld steken, moeten voor een ‘aanzienlijk deel’ uit vrouwen bestaan. ‘Een van belangrijke reden voor deze maatregel is dat managementteams met mannen én vrouwen beter presteren’, zegt investeerder en TomTom-oprichter Alexander Ribbink. Voor bedrijven die het minimumpercentage niet halen, zijn er overigens geen sancties.

De man-vrouwverhoudingen in de top van het bedrijfsleven zijn bijna overal zeer scheef. Maar in de start-upsector, waar veel durfinvesteerders actief zijn, is dat nog veel erger. Uit een onderzoek van investeerders Eva de Mol en Janneke Niessen bleek dit voorjaar dat slechts 1,6 procent van de startende bedrijfjes waarin Nederlandse investeringsfondsen hun geld steken, wordt geleid door een vrouw.

Het was start-upambassadeur prins Constantijn van Oranje die de investeringsfondsen aanspoorde om maatregelen te nemen tegen de masculiene dominantie in de sector. ‘Hij is erg geschrokken van het onderzoek van De Mol en Niessen’, zegt Ribbink die zelf een van de vennoten is van Keen Venture Capital Partners. ‘De prins heeft ons aangezet om gezamenlijk iets te doen.’

Divers team

Over de claim dat gemengde teams beter presteren is recent wel wat discussie ontstaan. Maar Ribbink twijfelt er niet aan. ‘In onze wereld is er bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat gemengde teams zo’n 20 procent meer rendement genereren. En in mijn eigen tijd bij TomTom, met twee vrouwen in het managementteam, heb ik gemerkt dat het voor goede beslissingen goed is als je met een divers team werkt.’

Volgens het Financieel Dagblad heeft in totaal een kwart van het geïnvesteerde durfvermogen zich nu achter de doelstelling geschaard. ‘Dat heb ik niet nagerekend’, zegt Ribbink. ‘Maar het is in elk geval zo dat bijna alle grote partijen erbij zitten. En ik denk dat er na vandaag zeker nog een paar bijkomen.’

Toch waren er ook investeerders die uiteindelijk bewust niet hun handtekening onder de doelstelling hebben gezet. Ribbink: ‘Sommige fondsen vreesden dat het te lastig zou zijn om de doelstelling te halen.’ Dat het inderdaad een flinke inspanning vergt, weet hij uit eigen ervaring. ‘Wij hebben nu per 1 september ons eigen investerinsteam op meer dan eenderde vrouw. Maar dat is wel een zoektocht van maanden geweest.’ Juist daarom is een quotum volgens Ribbink zo belangrijk. ‘Als je niet ergens een stok in de grond zet, gebeurt er niet zoveel.’