Dure occasions helpen Leaseplan aan topjaar

Vestiging van leaseplan langs de A2 bij Breukelen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Zo zag Leaseplan in het vierde kwartaal de winst met 400 procent stijgen dankzij de verkoop van occasions. Doordat autofabrikanten minder nieuwe auto’s kunnen produceren vanwege het tekort aan computerchips (óók corona), is de vraag naar (en daarmee de prijs van) tweedehands voertuigen gestegen. Dit positieve effect ziet Leaseplan terug in de cijfers.

Er werden wel minder auto’s verkocht dan een jaar eerder: 50 duizend tegen ruim 67 duizend. Maar dankzij de hogere prijzen werd een beter resultaat geboekt.

Het bedrijf boekte in het laatste kwartaal een nettowinst van 242 miljoen euro. In het hele jaar verdrievoudigde de nettowinst tot 1 miljard euro, na het kwakkelcoronajaar 2020. De winst kreeg wel een zetje door de verkoop van de afdelingen in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat leverde 228 miljoen euro op. Ook werd verkoopplatform Carnext verzelfstandigd.

Autoabonnementen

De orderportefeuille zit barstensvol: de vloot van het concern groeide met ruim 3 procent tot 1,8 miljoen voertuigen. De vooruitzichten zijn dus goed, zei topman Tex Gunning vrijdag. Ook doordat zijn bedrijf meer en meer ‘autoabonnementen’ voor privérijders afsluit. ‘Er was nooit een beter moment’ om in deze sector actief te zijn, aldus Gunning.

Ook op het gebied van verduurzaming worden stappen vooruit gezet: ruim een kwart van de voertuigen van het bedrijf is naar eigen zeggen elektrisch.

Leaseplan maakt onlangs bekend dat het wordt overgenomen door het Franse ALD voor 4,9 miljard euro. Hierdoor ontstaat een van ‘s werelds grootste leaseconcerns onder de naam NewALD.