Dure medicijnen tegen MS worden misschien toch vergoed

Dit bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Fampyra werkt voor sommige MS-patiënten als ‘wonderpil’ die het verschil maakt tussen rolstoelgebruik en lopen. Spinraza wordt vergoed voor jonge kinderen met de spierziekte SMA. Nu wordt opnieuw gekeken naar de effectiviteit voor ouderen.

Het afgelopen jaar werd Fampyra beschikbaar gesteld door de fabrikant Biogen. Tot ontsteltenis van neurologen en patiënten besloot het Zorginstituut dat de effectiviteit niet vaststaat, waardoor het niet door de basisverzekering wordt vergoed. Het Zorginstituut is de poortwachter voor vergoeding van geneesmiddelen door de verzekering.

Op verzoek van minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg gaan Zorginstituut, neurologen en patiënten nu om tafel om de effectiviteit van het middel te beoordelen. Mogelijk levert dat voor de zomer nieuwe inzichten op. Als dat zo is, kan het middel mogelijk toch door de basisverzekering vergoed worden. Of die vergoeding definitief wordt, hangt van de uitkomsten van het onderzoek af.

In afwachting van eventuele vergoeding worden patiënten die baat hebben bij het middel, geacht dat zelf te betalen. Dat kost zo’n 128 euro per maand. Bruins roept Biogen op het middel net zoals vorig jaar gratis ter beschikking te stellen. ‘Ik kan mij voorstellen dat maandelijks 128 euro voor veel mensen veel geld is. Ik ga met Biogen in gesprek en hoop binnen een maand duidelijkheid te hebben.’

Veel partijen riepen Bruins op het middel nu via de basisverzekering te vergoeden. Maar daar wil Bruins niets van weten. ‘Dan komen we aan politieke beoordeling van geneesmiddelen. Daar moeten we niet aan beginnen. Die taak ligt bij het Zorginstituut.’

Over de effectiviteit van Spinraza voor mensen ouder dan 9 jaar werken Biogen en het universitair ziekenhuis Utrecht aan een onderzoeksvoorstel. Bruins hoopt dat dit voorstel binnen een halfjaar klaar is. Tijdens dat onderzoek zou Spinraza ook voor patiënten ouder dan negen jaar voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Medicijntekorten

Alle fracties hekelden tijdens het debat de sterke stijging van de tekorten aan specifieke medicijnen. ‘In 2018 waren er aan 769 medicijnen tekorten. Dat is vier keer zoveel als in 2010. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de Brexit straks’, aldus Pia Dijkstra (D66).

Bruins stelt dat er bij de medicijnengroothandel een meldplicht is als tekorten zich aftekenen. ‘Blijkbaar werkt dat niet goed.’ Hij pleit voor voorraden die de vraag naar medicijnen vier maanden kunnen dekken. ‘Dat idee heeft de charme van eenvoud, maar heeft ook haken en ogen. Wie gaat de voorraden aanhouden en wie gaat dat betalen?’ Voor de zomer wil Bruins een plan presenteren.

Eenstemmig hekelen Bruins en de politieke fracties in de Tweede Kamer pillenproducent Novartis. Die heeft onlangs de prijs voor een levensreddend medicijn tegen bepaalde vormen van kanker verzesvoudigd. Het medicijn is nota bene ooit met publiek geld ontwikkeld door de Erasmus Universiteit.

Lilianne Ploumen (PvdA) oppert dat de mededingingsautoriteit ACM de zaak eens bekijkt omdat Novartis de hele productie van het medicijn, van grondstof tot de pilproductie, in handen heeft. Bruins zal de ACM inschakelen en blijft in gesprek met Novartis ‘omdat druppelen op een steen uiteindelijk helpt’.