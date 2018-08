Duo dat jonge vrouwen chanteerde met naaktfoto’s veroordeeld tot 3 jaar cel

De rechtbank in Amsterdam heeft twee mannen veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor onder meer het hacken en downloaden van honderden iCloud-accounts. Het duo was vooral op zoek naar pikante foto’s van jonge vrouwen.

Foto Getty

De twee mannen (32 en 36 jaar oud, afkomstig uit respectievelijk Culemborg en Veendam) hebben zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan identiteitsfraude. Zij deden zich voor als fotograaf en probeerden op die manier vrouwen over te halen gewaagd fotomateriaal toe te sturen.

De 32-jarige verdachte is ook veroordeeld voor het bezit van kinderpornografie. Een deel daarvan is voor hem op bestelling gemaakt in de Dominicaanse Republiek. Volgens de rechtbank heeft hij daarnaast ook de eigenaresse van een gehackte iCloud-account afgeperst. Hij dreigde naaktfoto’s van haar online te zetten als ze niet nog meer afbeeldingen zou sturen. De rechtbank heeft hem verplicht zich psychisch te laten behandelen. Bij zijn medeverdachte is een ernstige persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Na het uitzitten van zijn celstraf moet hij zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek.

Naaktfotonetwerk

De Volkskrant deed eerder onderzoek naar een omvangrijk naaktfotonetwerk met daarin tienduizenden afbeeldingen van Nederlandse en Vlaamse slachtoffers. Het materiaal werd bewaard op de Nieuw-Zeelandse online opslagdienst MEGA, een soort Dropbox. Mannen konden zich aanmelden voor het netwerk via chatapps als KIK en Discord. Deze krant analyseerde de chats en had inzage in twee varianten van de MEGA-opslag (zie verantwoording). Het doel: achterhalen welke mannen zich schuldig maken aan deze praktijken.

Om toegelaten te worden tot het MEGA-netwerk moeten mannen zogenoemde ‘original content’ aanleveren, seksuele beelden van onwetende vrouwen en meisjes – er zitten ook veel minderjarigen tussen. Het materiaal mag, zo is de regel althans, nog niet op internet te vinden zijn. Voor de volledigheid plaatsen de deelnemers er veelal de naam en woonplaats bij van de slachtoffers en geregeld ook hun Facebookprofiel, zodat precies duidelijk is om wie het gaat.

De vrouwen hebben de beelden ooit in goed vertrouwen aan geliefden, scharrels of flirts verstuurd, of ze zijn door hen in een intieme setting – al dan niet bewust – op camera vastgelegd. Vervolgens zijn de beelden met anderen gedeeld of online verspreid, zonder het medeweten van de vrouwen in kwestie. Foto’s en video’s kunnen ook verkregen zijn door hacks van clouds met fabriekswachtwoorden, van smartphones, webcams, iCloud, Dropbox en andere opslagdiensten.