Duncan Laurence naar finale van het Songfestival

Duncan Laurence in Tel Aviv. Beeld ANP

Een grote verrassing was de uitkomst niet; de 25-jarige singer-songwriter en zangcoach wordt al weken gezien als de belangrijkste kandidaat voor de winst.

Tijdens de halve finale was Duncan Laurence als zestiende aan de beurt. Commentatoren Jan Smit en Cornald Maas van Avrotros, de omroep die de liedjeswedstrijd in Nederland uitzendt, prezen zijn optreden. ‘Een heel klein beetje onwennig in het begin, maar daarna helemaal raak.’ De bookmakers zien het na zijn overtuigende performance nog meer met hem zitten: volgens hen heeft Duncan Laurence zaterdag 39 procent kans om te winnen.

Aan de halve finale deden 18 landen mee. Noord-Macedonië, Albanië, Zweden, Rusland, Azerbeidzjan, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Malta mag Duncan Laurence komend weekend tot zijn concurrentie rekenen. Tien andere acts stelden zich dinsdag tijdens de andere halve finale al zeker van een finaleplaats. De vijf grootste geldschieters, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië, hoeven zich traditiegetrouw niet door een voorronde heen te worstelen. Ook Israël is als gastland meteen door naar de finale.

Als twaalfe op het podium

Laurence komt zaterdag als twaalfde van de 26 deelnemers het podium op in de finale, zo wees de loting donderdagnacht uit.

Hij zit in een blokje tussen Cyprus en Griekenland. Malta, dat donderdag als laatste land doorging naar de finale, opent het bal. Behalve Nederland zitten in de eerste helft ook Duncans concurrenten voor de eindzege Rusland en Zweden die respectievelijk als vijfde en negende het podium op moeten.

Ook in de tweede helft van de finale zitten een aantal favorieten, zeker in het slot van de show, dat met Frankrijk (21), Italië (22), Zwitserland (24) en Australië (25) een sterke bezetting heeft. Spanje sluit de finale als 26ste land af.

Ondanks de blije gezichten bij het team van Laurence gaat de finaleplaats niet gevierd worden. Vrijdag moet het Nederlandse kamp weer vroeg op omdat ’s ochtends al de vlaggenceremonie wordt gerepeteerd. Vrijdagmiddag volgt een eerste doorloop van de finale. ‘Ik denk dat ik lekker m’n bed in duik, want ik ben hartstikke moe’, aldus Duncan. ‘Dus ik ga lekker slapen en morgen weer lekker repeteren!’

Grote onbekende

Vóór zijn deelname aan het Songfestival was Duncan Laurence een grote onbekende in Nederland, behalve dan voor kijkers van The Voice of Holland, de talentenjacht waaraan hij in 2014 meedeed en die toen werd gewonnen door de drie zussen van O’G3NE – de Songfestival-inzending van twee jaar geleden. Intussen is zijn Arcade, een nummer over verlies, op Spotify dik 14 miljoen keer gestreamd en staat hij mede dankzij de hooggespannen verwachtingen volop in de internationale aandacht.

In de favorietenlijstjes houdt hij Australië, Zweden, Rusland en Italië vooralsnog op afstand. Maar of het daadwerkelijk triomferen wordt, is aan de televoters en de vakjury’s die door alle deelnemende landen zijn afgevaardigd. Met hun oordeel bepalen zij zaterdag ieder de helft van de uitslag.

Vorig jaar eindigde Waylon met zijn countryrocknummer Outlaw in ‘em als achttiende. In 1975 won Nederland het Songfestival voor het laatst, met Ding-a-dong van Teach-In.