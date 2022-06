‘Dumpster divers’ rapen ’s avonds uit afvalbakken hun eten bij elkaar om voedselverspilling tegen te gaan

May (28) is op het parkeerterrein van een groente- en fruitgroothandel op zoek naar rijpe, maar afgekeurde ananassen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Op het parkeerterrein van een groente- en fruitgroothandel pakt May (28) rijpe maar afgekeurde ananassen en mango’s uit grote bakken. Gratis en voor niets neemt hen ze mee naar huis in een grote, kleurrijke boodschappentas. ‘Soms is het net of ik in een videogame zit. Dan sta ik in een container vol bosbessen en moet ik van pompoen naar pompoen springen om bij de avocado’s te komen.’

Naar de supermarkt gaat de non-binaire May nog maar sporadisch. Voor vrijwel al hun eten gaat de student dumpster diven, dat een jaar of tien geleden overwaaide uit Amerika. ‘Afvalbakduiken’ dus, oftewel: waardevolle spullen uit het afval halen. Het kan behalve eten ook kleding zijn of meubilair. Zelf noemt May het skipping, zoals het in hun geboorteland Engeland heet.

Uit de bakken waar May vanavond hun vitaminen voor de week uithaalt, stijgt een warme, zoete geur op. ‘Op sommige aardbeien of abrikozen zit schimmel, maar met deze ananassen is niets mis.’

Al jaren op de agenda

Het tegengaan van voedselverspilling staat in Nederland al jaren op de agenda. Supermarkten dragen hun steentje bij door korting te geven op producten die hun houdbaarheidsdatum naderen. Consumenten kunnen via bedrijven als Too Good to Go voor een kleine prijs een ‘magic box’ kopen die gevuld is met producten die anders die dag worden weggegooid. De initiatieven helpen om verspilling tegen te gaan, maar nog steeds komt een kwart van al het voedsel in Nederland in de vuilnisbak terecht: 2 miljard kilo per jaar, blijkt uit onderzoek van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Wageningen University & Research (WUR).

Consumenten hebben het grootste aandeel in de verspilling; jaarlijks wordt per persoon iets meer dan 34 kilo aan voedsel weggegooid. In supermarkten gaat 1,6 procent van het eten verloren, blijkt uit een onderzoek van WUR uit 2020. Maar hoeveel precies verspild wordt bij de boeren, telers, groothandelaren en voedselverwerkingsbedrijven is veel minder duidelijk, omdat zij daarover minder data verzamelen en minder transparant zijn, aldus de onderzoekers.

Om het fruit te redden van de afvalberg, komt May regelmatig even langs bij het distributiecentrum vlakbij hun huis om een shopper te vullen. Al fietsend over het industrieterrein waar de groothandel ligt, groet de student iedereen die hen tegenkomt vriendelijk. ‘Ik betreed nooit terreinen die niet openbaar zijn, dat gaat me te ver’, zegt hen.

Toch wil May liever niet met hun echte naam in de krant, omdat dumpster diven niet altijd legaal is. Afval wordt soms nog opgekocht door bedrijven die er veevoer van maken of er energie mee opwekken. Ook al staat het buiten in een container, het voedsel is nog hun eigendom. Voedsel eruit halen is dan diefstal.

Strenge kwaliteitsnormen

Het is individuele ondernemers moeilijk kwalijk te nemen dat zij veel afval hebben, zegt May. Het is eerder het systeem van overproductie, strenge kwaliteitsnormen en houdbaarheidsdata die de grote afvalbergen veroorzaken. Regelmatig gaat hen dumpster diven bij bedrijven waarvan de eigenaren blij zijn dat hun weggegooide eten toch nog wordt opgegeten door iemand.

Groothandelaren moeten zich houden aan strenge Europese normen voor voedselveiligheid en daarnaast soms ook nog aan specifieke kwaliteitseisen van supermarkten. Zo moet groente en fruit er esthetisch goed uitzien en nog niet al te rijp zijn. De rijpheid kan op verschillende manieren worden gemeten, vertelt eigenaar van groente- en fruitgroothandel Med Fruit in Amsterdam, Mehdi Haddadi. Dat kan met een drukmeter, of aan de hand van het zoetheidsgehalte voor fruit, of het oliegehalte van avocado’s. ‘Het is een stressvol beroep hoor’, zegt Haddadi lachend.

Hij noemt het eerder uitzondering dan regel dat hele ladingen fruit daadwerkelijk worden weggegooid. ‘Maar soms komt het voor dat fruit te lang is blijven liggen, of dat het transport te lang duurde’, zegt Haddadi. ‘Dan kan het niet meer een hele week vers in een supermarkt blijven liggen, daar is het dan bij ons al te rijp voor.’ Hij verkoopt de ladingen die om die reden worden afgekeurd vaak nog aan markthandelaren, of hij laat voedselbanken wat ophalen.

De eerste keer dat hen ging dumpster diven, herinnert May zich nog goed. Dat was in Engeland. ‘Na een avond stappen doorzocht ik samen met een vriendin de containers naast een supermarkt. Zij greep in eierschalen en bananenschillen, terwijl ik croissantjes en een zak vol gebakjes vond. Ik heb de hele maand nog gebak als ontbijt gegeten.’

Eerst uit geldnood naar de container

Eenmaal naar Nederland verhuisd voor hun studie, ruilde May uit geldnood steeds vaker de supermarkt in voor de afvalcontainer. ‘Ik raakte er echt verslaafd aan’, zegt hen. ‘Het is zo’n fijn gevoel dat je helemaal gratis allerlei lekkere producten mee naar huis kan nemen én daarmee voedselverspilling tegengaat.’ Na een tijd begon May het rustiger aan te doen. ‘Ik kwam aan van alle lekkere gebakjes die ik telkens vond.’

Dumpster divers zijn net wasberen, zegt May. Laat op de avond gaan ze de straat op, om stilletjes in het donker de vuilnisbakken in te gaan op zoek naar eten. De timing van die zoektocht is essentieel, legt hen uit. ‘Je moet net na sluitingstijd naar de afvalbakken. Dan ligt er nog genoeg eten van goede kwaliteit. Soms ben ik te laat, dan zie je gewoon dat een andere dumpster diver al langs is geweest.’

Hen hijst de met ananassen gevulde boodschappentas op hun fiets. Naar college gaat hen op een racefiets, maar voor de voedselzoektocht heeft hen een stevige omafiets met voorop een krat en achter twee fietstassen. Daarin schuift hen stronken prei, een groente die hen dankzij het dumpster diven heeft ontdekt.