Dumoulin is weer wielrenner, alleen zijn ploeggenoot Roglic sneller in tijdrit

Tom Dumoulin, woensdag tijdens de tijdrit in Oyama Japan. Beeld AP

Achter Roglic, begin deze maand als mede-Tourfavoriet afgestapt na een val, bleef de strijd om de overige twee medailles ultraspannend tot de laatste meters. Op een afstand van 44,2 kilometer, na ruwweg 56 minuten fietsen, bleef Dumoulin de nummer drie (de Australiër Rhan Dennis) en vier (de Italiaan Filippo Ganna) enkele seconden voor.

Die spanning was niet alleen bij kijkers en volgers aanwezig, maar ook bij Dumoulin zelf. Meteen nadat de laatste renner, Ganna, was gefinished kwamen bij de Limburger de emoties los. Huilend begroette hij zijn zilveren medaille. De blijdschap gold ook het feit dat alleen ploeggenoot Roglic sterker bleek, al gaat het bij de Olympische Spelen om meedoen voor het eigen land en maakt Roglic geen deel uit van Team NL.

De olympische tijdrit bij de mannen werd zo een feestdag voor de Jumbo Visma-ploeg. Een derde lid van die ploeg, de favoriet geachte Belg Wout van Aert, viel buiten de medailles. Net als bij diens eeuwige rivaal op de weg en in het veld Mathieu van der Poel moet in zijn geval de conclusie misschien luiden dat hij wel erg veel hooi op de vork neemt. Zaterdag, tijdens de wegwedstrijd, werd hij tweede maar was toen veruit de sterkste van het deelnemersveld.

De laatste aansprekende tijdrit van betekenis vóór Tokio, die in de voorlaatste etappe van de Tour de France, was een prooi voor alleskunner Van Aert. De eerste vier van de tijdrit van woensdag namen óf niet aan de Tour deel óf vielen eerder uit (Roglic dus). Ook dat was een van de grote verrassingen die de olympische tijdrit in petto had: tevoren werd door veel kenners beweerd dat juist renners die min of meer rechtstreeks uit de Tour kwamen grote kansen zouden hebben.

Dumoulin in vorm

Vanuit Nederlands perspectief was het optreden van de raadselachtige Tom Dumoulin een grote meevaller. Niemand had tevoren enige houvast over zijn vorm. Dumoulin besloot begin dit jaar plotseling te stoppen met wielrennen. Hij beleefde er geen plezier meer aan. Maar het begon toch weer te kriebelen. Net als bij de vorige Olympische Spelen in Rio eindigde hij als tweede.

Toen, met een handicap (pols gebroken), achter het Zwitserse fenomeen Fabian Cancellara. Vandaag achter een ander fenomeen, de oud-schansspringer Roglic.

Op het Japanse circuit maakte Dumoulin als vanouds een geweldige indruk. Weinigen die zo mooi op hun fiets in de tijdrithouding kunnen zitten als deze Limburger. Een paar jaar geleden verpulverde Dumoulin tijdens het WK in het Noorse Bergen de concurrentie. Chris Froome werd zelfs door hem ingehaald.

Primoz Roglic stak woensdag ver boven de rest uit en de manier waarop hij reed was oog oogstrelend. Hij haalde renners in en liet zich in afdalingen weer passeren door diezelfde renners. De oud-schansspringer is bekend met risico’s maar wilde die woensdag absoluut niet nemen.