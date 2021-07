Duizenden Turken betogen tegen terugtrekking verdrag vrouwenrechten, Erdogan komt met eigen ‘Actieplan’

Onder meer in Istanboel gingen grote groepen de straat op om te betogen tegen de Turkse terugtrekking uit de Istanbul-Conventie. Beeld REUTERS

Onder toezicht van veel politie verzamelden zich in Istanboel, Izmir en Ankara grote groepen betogers. Ze hadden borden bij zich met daarop onder meer de boodschap dat ze de Istanbul-Conventie niet zouden opgeven. ‘We zijn niet stil, we zijn niet bang, we gehoorzamen niet’, scandeerden ze.

De regering van Erdogan maakte in maart al bekend zich terug te trekken uit het verdrag, dat in 2011 is ondertekend in de grootste stad van Turkije. Sinds donderdag is de Turkse opzegging officieel, wat de directe aanleiding vormde voor de nieuwe protesten tegen het besluit.

Cruciaal

Vrouwenrechtenorganisaties, lhbti-groeperingen en internationale organisaties hebben kritiek op de opzegging van het verdrag door Turkije. Ze zeggen dat de pijlers van de Istanbul-Conventie, preventie, bescherming, juridische vervolging, politiecoördinatie en het registreren van geslachtsgeoriënteerd geweld, cruciaal zijn voor de bescherming van vrouwen in het land. Volgens de groepering ‘We Will Stop Femicide’ (‘Wij zullen vrouwenmoord stoppen’) zijn in Turkije dit jaar tot nu toe 189 vrouwen vermoord en vorig jaar 409.

Topvrouw Agnès Callamard van mensenrechtenorganisatie Amnesty International zei dat een ‘gevaarlijk signaal’ wordt afgegeven: ‘Turkije heeft de gouden standaard voor de veiligheid van vrouwen en meisjes de rug toegekeerd. De terugtrekking uit het verdrag is een roekeloos en gevaarlijk signaal aan hen die vrouwen misbruiken, verminken en doden: dat ze daar ongestraft mee kunnen doorgaan.’

De tientallen deelnemende landen in de Istanbul-Conventie hebben beloofd huiselijk geweld aan te pakken en zich in te zetten voor geslachtsgelijkheid. Erdogan wil dat soort kwesties liever regelen met lokale wetgeving.

Eigen plan

Donderdag presenteerde de Turkse president zijn eigen ‘Actieplan om geweld tegen vrouwen te bestrijden’. Het behelst onder meer de herziening van juridische procedures, het verbeteren van beveiligingsprotocollen en het verzamelen van data over geweld. ‘Sommige groeperingen proberen onze terugtrekking uit het verdrag af te schilderen als een stap terug’, zei hij in een toespraak in Ankara. ‘Maar zoals onze strijd tegen geweld tegen vrouwen niet begon met de Istanbul-Conventie, stopt hij niet nu we het verdrag opzeggen’, zei hij tijdens een toespraak in Ankara.

De president benadrukte de traditionele familie- en geslachtswaarden in Turkije. Het bestrijden van geweld tegen vrouwen is ook een strijd ‘om de rechten en eer van onze moeders, vrouwen en dochters te beschermen’, aldus Erdogan.

In maart liet de presidentiële communicatiedienst een verklaring uitgaan waarin Erdogan zei dat de Istanbul-Conventie was ‘gekaapt’ door hen ‘die proberen om homoseksualiteit te normaliseren, wat onverenigbaar is met de Turkse sociale en en familiewaarden’.