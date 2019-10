Duizenden toeristen in de rij voor laatste beklimming van heilige Uluru-rots in Australië

Het was eind september al druk op weg naar de top van Uluru. Beeld Reuters

Bij het naderen van de deadline zijn duizenden toeristen, waaronder veel Australiërs, naar de heilige rots getrokken. Vanaf 26 oktober riskeer je met het beklimmen een boete van omgerekend 390 euro. Dat bedrag kan in de toekomst nog verhoogd worden en mogelijk zelfs leiden tot gevangenisstraffen.

Uluru is een heilige plek voor de Anangu, de lokale Aboriginals en de traditionele eigenaren van de rots. De rots zou de geesten van hun voorouders herbergen en speelt een belangrijke rol in hun geloof en cultuur. Het beklimmen van de Uluru is volgens hun traditionele wet niet toegestaan.

De 348 meter hoge rots werd in 1985 teruggegeven aan de Anangu door de Australische regering om ‘een historische fout recht te zetten’. Voorwaarde was dat de regering de rots, voorheen bekend als ‘Ayers Rock’ – een vernoeming naar de toenmalig premier Henry Ayers van het door de Britten gekoloniseerde Zuid-Australië – 99 jaar mocht terughuren om het omliggende natuurpark voor bezoekers toegankelijk houden. De Anangu en de overheid beheren het nationale park nu samen.

Gestolen stukjes rots

Uluru is een van de meest bezochte plekken in Australië. Jaarlijks komen er zo’n 500 duizend mensen. Het klimmen is niet zonder risico: al zeker 37 mensen zijn in de loop der jaren tijdens of na de klim overleden. Het bewustzijn van bezoekers over het gevaar, maar vooral over de wens van de Anangu om de heilige rots te respecteren, heeft geresulteerd in een forse daling van klimmers.

Voorlichtingscampagnes en waarschuwingsborden onderaan de berg met teksten als ‘Dit is ons huis. Klim alsjeblieft niet’ hebben ertoe geleid dat in 2015 nog slechts 16 procent van de bezoekers daadwerkelijk de rots beklom. In 1990 deed 74 procent van de bezoekers dat nog. Het vergrote bewustzijn heeft ook geleid tot het terugsturen van gestolen stukjes rots. Per jaar worden er zo’n 365 ‘sorry rocks’ teruggestuurd. De zwaarste woog 32 kilo.

Het toe-eigenen van de rots door niet-Aboriginals heeft een aantal keer voor controverses gezorgd in Australië. Zo werd in 2010 de Franse stripper Alizee Sery bekritiseerd toen zij op de top spontaan begon te strippen voor een fotograaf. Voormalig Australian football-ster Sam Newman raakte in opspraak door – als reactie op de controverse rondom Sery – te vertellen dat hij ooit vanaf de rots had gegolfd. Met het ingaan van het verbod op 26 oktober moeten dit soort dingen tot het verleden gaan behoren en moet de rust op Uluru terugkeren.