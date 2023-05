Duizenden supporters, onder wie veel kinderen, huldigen landskampioen Feyenoord in Rotterdam

Er zijn veel kinderen aanwezig bij de huldiging: zowel basisscholen als middelbare scholen in Rotterdam mochten leerlingen vrij geven. Beeld ANP

Voorafgaand aan het balkonmoment gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb een korte toespraak. ‘Als Feyenoord kampioen wordt is het stadhuis van jullie, is het balkon van jullie’, zei hij. Vervolgens zong Lee Towers de menigte toe. In de stad zijn tienduizenden mensen aanwezig om het kampioenschap te vieren. Vanwege de drukte rijdt de NS met extra en langere treinen. Mensen die naar Rotterdam willen met de trein om andere redenen dan de huldiging, krijgen het advies hun reis waar mogelijk uit te stellen.

Er zijn veel kinderen aanwezig bij de huldiging: zowel basisscholen als middelbare scholen in Rotterdam mochten leerlingen vrij geven zodat zij de huldiging konden bijwonen. Niet elke school koos hiervoor: zo liet het Lyceum Rotterdam weten dat leerlingen gewoon op school worden verwacht. Het aantal ziekmeldingen is daar echter opvallend hoog: zo’n 5 tot 10 procent van het totaal aantal leerlingen is afwezig, zei de rector tegen persbureau ANP.

Beeld REUTERS

Alcohol tijdens huldiging verboden

De eerste publieksvakken in het centrum van Rotterdam waren al vroeg in de ochtend vol. Er is veel politie op de been en tot het einde van de huldiging is alcohol drinken niet toegestaan.

De club uit Rotterdam stelde zondagavond de landstitel veilig door in de eigen Kuip met 3-0 te winnen van Go Ahead Eagles. Bijna een miljoen mensen keken naar deze wedstrijd, aldus Stichting Kijkonderzoek.

De Coolsingel stroomt voorafgaand aan de huldiging vol met Feyenoord-fans. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Na afloop van de wedstrijd stroomde de binnenstad van Rotterdam ook al vol met een feestvierende menigte. Dat verliep niet volledig vlekkeloos: de ME moest ingrijpen op de Coolsingel, nadat daar vernielingen waren aangericht en agenten waren belaagd. De politie zette onder meer een waterkanon in. De hele avond bleef er veel ME aanwezig in de stad, maar vergelijkbaar ingrijpen bleek niet meer nodig.

In totaal verrichtte de politie zondag ruim honderd aanhoudingen, veelal voor overtredingen in de openbare orde, beledigingen en het afsteken van vuurwerk. Tien mensen zitten nog vast.