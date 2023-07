Duizenden Palestijnen verlaten vluchtelingenkamp Jenin na Israëlische operatie, gewonden bij aanslag in Tel Aviv

Palestijnen ontvluchtten het vluchtelingenkamp in Jenin. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

De operatie in Jenin, een stad op de Westelijke Jordaanoever die Israël beschouwt als een bolwerk van terroristen, begon maandagochtend met een reeks droneaanvallen. Vervolgens trokken honderden soldaten met bulldozers het kamp binnen, op zoek naar onder meer een wapenopslagplaats. Zeker tien Palestijnen kwamen om het leven, ongeveer honderd mensen raakten gewond.

Hulporganisatie Palestijnse Rode Halve Maan heeft vanwege het geweld vijfhonderd gezinnen uit het vluchtelingenkamp geëvacueerd. Het gaat om ongeveer drieduizend van de 14 duizend mensen die in het kamp wonen, opeengepakt op minder dan een halve vierkante kilometer. De vluchtelingen worden opgevangen in scholen en andere gebouwen in de stad. Andere hulporganisaties roepen Israël op om humanitaire hulp toe te laten.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Dinsdagmiddag reed een auto in op voetgangers in de Israëlische stad Tel Aviv, hemelsbreed ongeveer 60 kilometer van Jenin. Volgens Israëlische media stapte de bestuurder vervolgens uit om op mensen in te steken. Hij zou door een gewapende burger zijn doodgeschoten. Zeker zeven mensen raakten gewond. De radicale Palestijnse Hamas-beweging, die de macht heeft in Gaza, spreekt van een ‘eerste reactie op de Israëlische misdaden tegen ons volk’.

De dader is volgens Israëlische veiligheidsdiensten een 20-jarige man uit de buurt van Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Hij stond niet op de radar van de veiligheidsdiensten, hoewel Hamas claimt dat hij lid was van hun beweging.

‘Gestelde doelen’ bereikt

Het zwaartepunt van de Israëlische operatie lijkt ondertussen achter de rug. De Israëlische nationale veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi meldt dinsdagochtend aan persbureau Reuters dat de Israëlische soldaten bezig zijn om de operatie af te ronden. De ‘gestelde doelen’ zijn volgens Hanegbi bijna bereikt. Een woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten zei maandag dat de operatie nog dagen kon doorgaan.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen laaide vorige zomer op, na een reeks aanslagen in Israël. Sindsdien voert het Israëlische leger aanvallen uit op de Westelijke Jordaanoever, om mensen te arresteren die het als een gevaar beschouwt. Volgens een telling van het Franse persbureau AFP heeft het Israëlisch-Palestijns conflict alleen al dit jaar aan 182 Palestijnen en 25 Israëliërs het leven gekost.

Het doelwit van de Israëliërs van maandag was een commandocentrum van militante strijders in het hart van het kamp, waarvandaan de afgelopen maanden talloze aanslagen zouden zijn uitgevoerd. Volgens het leger stuitten soldaten tijdens de inval op een laboratorium waar explosieven werden gemaakt. Ook zijn delen van een raketwerper in beslag genomen. Met de droneaanvallen zegt Israël bovendien een commandocentrum te hebben geraakt van een Palestijnse groep die zich verzet tegen de Israëlische bezetting.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft uit verontwaardiging over de aanvallen het contact en de samenwerking op het gebied van veiligheid met de Israëliërs verbroken. Afgelopen januari deed hij dit ook al na een dodelijke inval bij het vluchtelingenkamp in Jenin. Abbas kwam maandagavond samen met andere Palestijnse leiders om de situatie te bespreken.