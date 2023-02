Duizenden Groningers wachten nog op compensatie voor aardbevingsschade, soms al jaren

Dakwerkers in Loppersum. Beeld anp

25 duizend Groningers wachten nog op compensatie, vooral vanwege fysieke schade

Er zijn momenteel 25 duizend meldingen in behandeling van schade als gevolg van de Groningse gaswinning. Dit blijkt uit gegevens van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat verantwoordelijk is voor schadevergoeding. 18,2 duizend personen willen gecompenseerd worden voor fysieke schade, 5,5 duizend voor immateriële schade en 2,7 duizend voor daling van de woningwaarde.

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen presenteert vrijdag haar eindrapport, dat ook conclusies zal bevatten over het compensatieproces. Van de Groningers die een claim hebben ingediend vanwege fysieke schade wachten er bijna vierduizend langer dan een jaar en 1.400 al langer dan twee jaar. Sinds 2018 heeft het IMG ruim 325 duizend schademeldingen afgehandeld.

In 2022 is er 367 miljoen euro aan schade gecompenseerd, minder dan de 606 miljoen in het jaar ervoor. Wel werd er meer gebruikgemaakt van de regeling voor immateriële schade, die sinds eind 2021 bestaat. Er werd veel minder geld uitgekeerd ter compensatie van gedaalde woningwaarde, vooral omdat hier minder aanvragen voor zijn gedaan.

Gaswinning ging stapsgewijs van record naar ‘waakvlam’

De gaswinning in Groningen is in tien jaar tijd geleidelijk afgebouwd. In recordjaar 2013 werd nog bijna 54 miljard kubieke meter gas uit de Groningse bodem gehaald. In het huidige gasjaar (oktober 2022 - september 2023) is dat nog 2,8 miljard.

Vanwege dreigende tekorten werd voor dit seizoen rekening gehouden met een winning van 7,6 miljard. Vanwege de zachte winter werd deze verwachting al bijgesteld naar 4,6 miljard, maar de uiteindelijke productie valt nog lager uit. Momenteel staan de elf productielocaties op de ‘waakvlam’, wat betekent dat ze draaien op minimale capaciteit. Als de geopolitieke situatie het toelaat, moet de kraan eind dit jaar of uiterlijk volgend jaar helemaal dicht zijn.