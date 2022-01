Duizenden Groningers met fakkels eisen erkenning voor gasproblemen

Duizenden mensen kwamen in de Groningse binnenstad bijeen voor een fakkeloptocht. Zij eisen erkenning en oplossingen voor de gasproblemen in de provincie. Beeld Harry Cock

Vlak voor aantreden van het nieuwe kabinet werd duidelijk dat de gaskraan minder ver dicht gaat dan eerder aangekondigd. De druppel was dat duizenden Groningers maandag digitaal en fysiek moesten dringen om aanspraak te maken op een compensatiesubsidie voor het verduurzamen en verbouwen van hun huis. In veel gevallen aanvankelijk vergeefs, omdat het vorige kabinet onvoldoende budget beschikbaar stelde.

‘De twee recente gebeurtenissen zijn pijnlijk exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang met Groningen omgaat’, aldus de Groninger Bodem Beweging, die de manifestatie op touw zette. De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief kwam vrijdag over de brug met 250 miljoen euro extra, zodat iedereen die er recht op heeft de subsidie kan krijgen.

Desondanks ging de protestactie door. Hoewel in 2018 besloten werd de gaskraan definitief dicht te draaien en de afbouw van de gaswinning snel ging, is het voor veel Groningers onverteerbaar dat er dit jaar meer gas dan voorzien uit de bodem gehaald gaat worden.

Dichtdraaien gaskraan

In 2018 was er ook al een grote fakkeloptocht in Groningen, vlak na de aardbeving bij Zeerijp die uiteindelijk het besluit inluidde om de gaskraan dicht te draaien. Hoewel het kabinet nog steeds volhoudt dat eind dit jaar de gaswinning in Groningen op de waakvlam gaat, hebben veel Groningers daar weinig fiducie in. Ook is er veel frustratie over de moeizaam verlopende versterkingsoperatie.

Hoewel de gaswinning de afgelopen jaren flink is teruggeschroefd van circa 50 miljard naar 7,8 miljard kuub, zijn de aardbevingen nog niet voorbij. Het KNMI meldde afgelopen week nog dat er vorig jaar meer seismische activiteit in Groningen is geweest dan in 2020.

Video: Harry Cock