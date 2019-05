Duizenden extra handen aan het verpleeghuisbed door geldinjectie van het kabinet

Een verpleeghuis in Amersfoort. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht dat de verpleeghuizen dit jaar 19 duizend extra mensen aannemen van de 583 miljoen euro die het kabinet dit jaar aanvullend beschikbaar stelt voor het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Zo’n 2.800 extra verplegers zijn nodig omdat het aantal bewoners van verpleeghuizen stijgt. ‘De overige 16.200 extra zorgverleners nemen zij aan om meer tijd te creëren voor liefdevolle zorg en aandacht per bewoner’, meldt De Jonge.

Onrust

Door eerdere maatregelen zijn sinds 2016 al bijna 19 duizend extra mensen in de verpleeghuizen gaan werken. Het gaat vooral om kleine banen. Omgerekend naar voltijdsbanen, fte’s, gaat het om negenduizend banen. In de verpleeghuizen waren in 2016 volgens het ministerie van Volksgezondheid ruim 100 duizend voltijdsbanen. Dit aantal is de afgelopen jaren dus met bijna 10 procent gestegen.

In 2015 ontstond onrust door publiciteit over de slechte zorg in verpleeghuizen. Het ministerie van Volksgezondheid publiceerde toen een ‘zwarte lijst’ van honderdvijftig verpleeghuizen. Daarna werden kwaliteitseisen vastgesteld waaraan de zorg moet voldoen. Het kabinet werd daardoor verplicht tot 2021 in totaal 2,1 miljard euro extra uit te trekken voor de verpleeghuiszorg, die toen jaarlijks al zo’n 6 miljard euro kostte. In 2017 kwam 200 miljoen extra beschikbaar, vorig jaar 435 miljoen, dit jaar 583 miljoen euro en volgend jaar in totaal 1,1 miljard extra.

Minister De Jonge (CDA) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat nu in elk van de 2.300 verpleeghuizen gemiddeld acht extra werknemers aan de slag zijn sinds 2016. ‘Deze groei’, schrijft De Jonge, ‘is deels nodig om de groei van het aantal cliënten op te vangen, maar komt voor een belangrijk deel ook ten goede aan extra medewerkers voor meer tijd en aandacht voor bewoners.’

Ook extra scholing

Toch wil minister De Jonge volgend jaar de eis versoepelen dat het extra geld grotendeels (minimaal voor 85 procent) aan extra personeel moet worden uitgegeven. In bijzondere gevallen kan daar met een goed onderbouwd plan van worden afgeweken, zo laat hij weten. De lobby van verpleeghuizen, Actiz, pleitte hier al langer voor.

Zo zou het geld ook aan scholing besteed kunnen worden, vindt Actiz. Ook kunnen werknemers met een tijdelijk contract geen vaste baan krijgen omdat zij niet als extra handen aan het bed tellen. Dat kan nu wel. Het aantal verpleeghuisbewoners nam de afgelopen jaren met 14 duizend toe tot ruim 80 duizend, terwijl de gemiddelde kosten per plek stegen van 71 tot 82 duizend euro per jaar.