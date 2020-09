Duizend feestende voetbalfans op één plein in Tilburg: ‘Dit is hoe verpesten voor de rest eruitziet’

‘Heel onverantwoord', reageerde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vrijdag. ‘Dit is de snelste manier om onze vrijheid weer kwijt te raken.’ Bij het evenement, dat was goedgekeurd door burgemeester Theo Weterings, stonden bijna duizend fans merendeels veel te dicht op elkaar te zingen, joelen en feest te vieren. ‘Schreeuwen doe je maar voor je eigen tv’, zei ‘coronaminister’ De Jonge.

Voor burgemeester Weterings was het een duivels dilemma. Hij had toestemming gegeven voor het evenement, omdat hij wilde voorkomen dat supporters hun eigen, illegale feestjes gingen bouwen. De harde kern op één plek was beter te controleren en te handhaven, meende hij. Aanvankelijk verdedigde hij dat besluit nog, maar later erkende hij : ‘Dit gaan we niet weer doen.’

Handhaving

Afgelopen weekend was er ook al kritiek op supporters bij onder meer Feyenoord en PSV, die zich in het stadion niet hielden aan de coronaregels, zoals afstand houden en niet schreeuwen of juichen. Burgemeester Weterings riep vrijdag de vraag op of de betaaldvoetbalcompetitie in deze vorm en met deze coronaspelregels nog wel kan worden voortgezet – hij wil dat met zijn collega-burgemeesters gaan bespreken.

Voor de Tilburgse politie en boa’s bleek handhaving met zo’n grote groep op een plein niet te doen. Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente toestemming heeft gegeven voor het voetbalfeest. Volgens hem was van tevoren al duidelijk dat handhaven onmogelijk was.

Dat vindt ook Maarten Brink, regionaal afdelingsvoorzitter van politievakbond ACP. Volgens hem waren ook politiemensen ‘hoogst verontwaardigd, boos en teleurgesteld’ dat toestemming was verleend voor het voetbalfeest. ‘Je had kunnen voorzien dat zoiets uit de hand gaat lopen. Voetbal is emotie, dan weet je dat de supporters zich op zo’n plein niet aan de regels gaan houden. Hoe kun je in vredesnaam hiervoor een vergunning afgeven?’

Speaker

Tijdens de bijeenkomst riep de speaker nog enkele malen op: ‘Jongens, houd een beetje afstand.’ Ook werd gedreigd dat het beeldscherm zou worden uitgezet. Veel haalden die waarschuwingen niet uit. Weterings zei vrijdag dat ingrijpen op dat moment niet meer mogelijk was omdat de zaak dan zou kunnen escaleren.

Vrijdag barstte een storm van kritiek los op de wantoestanden in Tilburg en vooral ook voor de vergunning die de burgemeester had verleend voor het evenement. Gemeenteraadsleden willen opheldering van Weterings. Ook op sociale media wordt volop kritiek geuit. De beelden doen veel critici denken aan de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam in juni. Ook die bijeenkomst werd toegestaan door de burgemeester en ook daarbij werd de anderhalvemeterregel met voeten getreden.

Willem II-supporters donderdagavond op het plein bij bioscoopcomplex Euroscoop in Tilburg. Beeld Schermafdruk NOS

‘Wtf Tricolores!’, twitterde VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff (uit buurstad Breda). ‘Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk. Dit is hoe ‘verpesten voor de rest’ eruitziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen corona.’

Vakbondsman Brink vindt het argument van de burgemeester (‘anders waren ze ergens anders heen gegaan, waar minder controle was’) niet sterk. ‘Dan had je gewoon daar moeten ingrijpen. Er gaan echt geen duizend man achter één voordeur zitten.’

Ook het zorgpersoneel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft geen goed woord over voor de feestende supporters van Willem II. ‘Alles wat ervoor kan zorgen dat corona zich verder verspreidt, moet voorkomen worden’, zegt ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden. ‘We betreuren het dat dat hier niet gebeurd is.'

Willem II verloor de play-off voor de Europa League kansloos met 0-4. Na de wedstrijd braken er rellen uit op het plein, toen een kleine groep van vijftig supporters zich tegen de politie en de ME keerde.