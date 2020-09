Duizend feestende voetbalfans op één plein in Tilburg: ‘Dit is hoe verpesten voor de rest eruit ziet’

Supporters van Willem II op een plein in Tilburg. Beeld Toby de Kort

Burgemeester Theo Wetering noemt het ‘een waardeloze avond’, maar blijft desondanks achter zijn besluit staan om de bijeenkomst van duizend supporters op het plein toe te staan. ‘Als je het niet toestaat, loop je het risico dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren’, zegt hij vrijdagmorgen tegen Omroep Brabant. ‘Door hen op een plein samen naar de wedstrijd te laten kijken, valt het beter te controleren en te handhaven. Het was een bewuste keuze.’

Volgens hem waren goede afspraken gemaakt met de supportersverenigingen over het naleven van de coronaregels. Tijdens de bijeenkomst riep de speaker ook meermalen op: ‘Jongens, houdt een beetje afstand.’ Ook werd gedreigd dat het beeldscherm zou worden uitgezet. Maar veel haalden die waarschuwingen niet uit.

Diverse politici, de politiebond en agenten hebben boos en verontwaardigd gereageerd op de wantoestanden op het Tilburgse plein. Ook op sociale media worden bakladingen kritiek geuit. De beelden doen veel critici denken aan de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam in juni. Ook die bijeenkomst werd toegestaan door de burgemeester en ook daarbij werd de 1,5 meter afstandsregel met voeten getreden.

Volgens Maarten Brink, regionaal afdelingsvoorzitter van politievakbond ACP, zijn ook politiemensen ‘hoogst verontwaardigd, boos en teleurgesteld’. Hij noemt het zelf ook uiterst merkwaardig dat burgemeester Weterings überhaupt een vergunning heeft afgegeven voor een feest met maximaal duizend voetbalsupporters. ‘Je had kunnen voorzien dat zoiets uit de hand gaat lopen. Voetbal is emotie, dan weet je dat de supporters zich op zo’n plein niet aan de regels gaan houden. Hoe kun je in vredesnaam hiervoor een vergunning afgeven?’

Willem II supporters op het plein bij bioscoopcomplex Euroscoop in Tilburg. Beeld Screenshot NOS

‘Wtf Tricolores!’, twitterde VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff (uit buurstad Breda). ‘Dit gaat gruwelijk mis zo. Ongelofelijk. Dit is hoe ‘verpesten voor de rest’ eruit ziet. Vreselijk eigen doelpunt in onze strijd tegen corona.’

Vakbondsman Brink vindt het argument van de burgemeester (‘anders waren ze ergens anders heen gegaan, waar minder controle was’) niet sterk. ‘Dan had je gewoon daar moeten ingrijpen. Er gaan echt geen duizend man achter één voordeur zitten.'

Ook het zorgpersoneel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg heeft geen goed woord over voor de feestende supporters van Willem II. ‘Alles wat ervoor kan zorgen dat corona zich verder verspreidt, moet voorkomen worden', zegt ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden. ‘We betreuren het dat dat hier niet gebeurd is.'

Politiemensen en boa's voorzagen bij voorbaat problemen, stelt ACP-afdelingsvoorzitter Brink. Want zij moesten erop toezien dat de coronaregels werden nageleefd, terwijl ze op hun klompen aanvoelden dat dat met een groep van duizend voetbalsupporters op een plein schier onbegonnen werk was. ‘Zij hebben veel last gehad van het besluit om dit toe te staan', aldus Brink. ‘Hoe kun je het coronabeleid aan de burger verkopen als je zo’n groot feest wel toestaat, terwijl diezelfde burger geen feestje in zijn achtertuin mag organiseren?'

Willem II verloor de play-off voor de Europa League overigens kansloos met 0-4. Na de wedstrijd braken er ook nog rellen uit op het plein, toen een kleine groep van vijftig supporters zich tegen de politie en de ME keerde.