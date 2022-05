Duizend demonstranten op de Dam voor recht op abortus: ‘De discussie in Nederland verhardt’

Betogers vandaag op de Dam. Beeld ANP

In Nederland lijken abortusactivisten recentelijk juist de wind mee te hebben: de verplichte vijf dagen bedenktijd wordt hoogstwaarschijnlijk afgeschaft. Of het plan om de abortuspil bij de huisarts verkrijgbaar te maken ook een meerderheid haalt is onzeker, maar de trend lijkt te wijzen in de richting van bredere beschikbaarheid van abortuszorg.

Toch moeten we in Nederland waakzaam zijn voor uitholling van het recht op abortus, zo was te horen op het protest zaterdag. ‘Het nieuws uit de VS herinnert ons eraan hoe kwetsbaar het recht op zelfbeschikking is’, vertelt organisator Annemieke van Straalen. ‘Ik was zelf voorheen naïef, en had niet door hoe groot de anti-abortuslobby in Nederland is. Maar ook in ons parlement zitten mensen die de weg van Amerika willen volgen.’

Organisaties als Amnesty International, kenniscentrum Rutgers, Women Inc. en de Women’s March sloegen daarom de handen ineen om hun solidariteit uit te spreken met gelijkgestemden in Amerika en om de aandacht te vestigen op bedreigingen voor het recht op abortus in Nederland en elders in de wereld. Ook Dolle Mina’s, die in de jaren tachtig al voor dezelfde rechten streden, waren aanwezig.

Wetboek van Strafrecht

Een belangrijk kritiekpunt van de pro-abortusactivisten op het Nederlandse beleid is dat abortus nog steeds wordt genoemd in het wetboek van strafrecht. Het is daarom alleen onder specifieke voorwaarden legaal, en geen onderdeel van de reguliere medische zorg. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet, de drijvende kracht achter de recente voorstellen over de bedenktijd en abortuspil, kondigde aan dat ze zou gaan proberen om daar verandering in te brengen. Volgens Ellemeet klinkt er vanuit de politiek een sturend advies over abortus en ‘dat kan niet’, zegt zij. Om te voorkomen dat ook in Nederland het abortusrecht in gevaar komt, ‘moeten wij ons hard laten horen’.

Ervaringsdeskundige Eva de Goeij die drie jaar geleden ongewenst zwanger was, sprak tot de aanwezigen over de veroordeling die zij voelde toen ze haar zwangerschap wilde beëindigen. De Goeij, voorzitter van de stichting Ava die mensen rond een mogelijke abortus steunt, waarschuwde voor de ‘sterke anti-abortuslobby’ die in Nederland wordt gevoerd. Die lobby onderhoudt bovendien nauwe banden met medestanders in de Verenigde Staten, wat de zorg voedt dat het vuur kan overslaan.

‘De discussie verhardt, en de sfeer wordt steeds grimmiger’, constateert Van Straalen. ‘Veel gemeenten praten over bufferzones bij abortusklinieken, omdat de anti-abortusactivisten daar veel te ver gaan. In Nederland zijn er veel signalen die ogenschijnlijk onschuldig zijn, maar in werkelijkheid veel kwaad kunnen doen.’ Zo was er bijvoorbeeld het initiatief om tijdens de coronacrisis de abortuspil per post te laten bezorgen voor ongewenst zwangere vrouwen die hun huis niet konden verlaten. Het kort geding dat dat mogelijk moest maken werd afgewezen. Van Straalen: ‘We moeten ons laten horen als we niet willen dat onze successen teruggedraaid worden.’