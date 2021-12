Duitslands ambitieuze nieuwe kabinet is rond; veiligheid in handen van ‘sterke vrouwen’

Aantredend bondskanselier Olaf Scholz bij de presentatie van zijn ministersploeg. Beeld Getty Images

Volksgezondheid: Karl Lauterbach (58, SPD)

‘Zelfs door shitstorms en doodsbedreigingen laat Karl Lauterbach zich niet stoppen’, schreef de rechtse tabloid Bild, toch geen natuurlijke vriend van de sociaal-democratische SPD, onlangs in een ultrakort commentaar. Maak de man minister.

Karl Lauterbach Beeld EPA

SPD-parlementslid Karl Lauterbach, als arts en epidemioloog opgeleid aan onder meer Harvard, heeft zich tijdens de pandemie ontwikkeld tot een uitgesproken aanjager van strengere coronamaatregelen. In de Duitse talkshows en kranten is hij alom aanwezig. Hij wordt door velen geliefd – en door coronasceptici gehaat – om zijn boude, onafhankelijke en soms onvoorspelbare uitspraken. Dat is meteen de reden dat tot maandagochtend nog hoogst onzeker was of Lauterbach ‘het’ zou worden: Scholz wil loyale ministers, geen stoorzenders, en een hoop SPD-leden vinden fervent twitteraar Lauterbach een wat impulsieve hoogvlieger.

Scholz kon (of wilde) echter niet om Lauterbach heen, bleek uit zijn introductie maandag: ‘De meeste burgers willen dat de volgende minister van Volksgezondheid uit het vak komt, en dat hij Karl Lauterbach heet. Hij wordt het!’

Nancy Faeser Beeld Getty Images

Binnenlandse Zaken: Nancy Faeser (51, SPD)

De partijvoorzitter en fractieleider van de SPD in deelstaat Hessen, Nancy Faeser (51), wordt de eerste vrouwelijke Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Buiten de SPD kennen maar weinig mensen haar. Faeser maakt sinds 2009 deel uit van de werkgroep ‘Binnenland’ bij de SPD-partijleiding in Berlijn, en Scholz roemde maandag haar expertise op dit terrein. Haar ministerie overziet onder meer de veiligheidsdiensten en de politie. Faeser benadrukte dat de bestrijding van rechts-extremisme, ‘de grootste bedreiging die onze vrije democratische rechtsorde op dit moment kent’, voor haar bijzondere prioriteit heeft.

Christine Lambrecht Beeld Michael Kappeler/dpa

Defensie: Christine Lambrecht (56, SPD)

‘Veiligheid ligt bij deze regering in de handen van sterke vrouwen’, zei Scholz ter introductie van Defensieminister Christine Lambrecht. De eveneens Hessische SPD-oudgediende is een van de meer ervaren bestuurders. Lambrecht zit sinds 1998 in de Bondsdag, is sinds 2019 minister van Justitie, en sinds mei 2021 neemt ze daarnaast ook het ministerie van Familie, Vrouwen en Jeugd waar. Defensie is een moeilijke post, erkende Lambrecht, ‘maar wie mij kent, weet dat ik van grote uitdagingen hou’. Lambrecht wil Defensie aantrekkelijker maken voor jongeren, belooft een betere uitrusting voor militairen, en wil buitenlandse operaties onder de loep nemen. Afghanistan heeft volgens haar de noodzaak van een solide exit-strategie laten zien.

Hubertus Heil Beeld REUTERS

Arbeid en Sociale Zaken: Hubertus Heil (49, SPD)

Scholz zei het zelf: dit ministerie gaat over zaken die hem – en zijn partij – zeer aan het hart liggen. Hubertus Heil is de enige minister die op zijn post blijft. De afgelopen vier jaar leidde hij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken onder de regeringscoalitie van de SPD en Merkels CDU. Sociale gerechtigheid was het grote verkiezingsthema van de SPD, en Heil mag die verder gestalte geven. Twee belangrijke taken daarbij zijn de invoering van het nieuwe minimumloon van 12 euro, ruim 20 procent meer dan het nu is, en het verzekeren van een stabiele pensioenvoorziening. Beide waren campagnebeloften van de SPD.

Klara Geywitz Beeld REUTERS

Bouwen: Klara Geywitz (45, SPD)

Het Brandenburgse parlementslid Klara Geywitz moet op het nieuwe ministerie van Bouwen en Wonen zorgen dat Duitsland er jaarlijks 400 duizend nieuwe woningen bij krijgt. Geywitz is in Duitsland vooral bekend van de (mislukte) poging in 2019 om samen met Scholz het duo-leiderschap over de SPD te krijgen. Van 2004 tot 2019 zat zij in het parlement van deelstaat Brandenburg, als direct vertegenwoordiger van haar thuisdistrict. Geywitz woont net als Scholz in Potsdam.

Robert Habeck Beeld REUTERS

Economie en Klimaatbescherming: Robert Habeck (52, De Groenen)

Het nieuwe zogeheten ‘superministerie’ van Economie en Klimaatbescherming wordt het domein van Robert Habeck, vicekanselier en samen met Annalena Baerbock leider van De Groenen. De grote belofte van deze coalitie is een fundamenteel andere omgang met klimaatverandering. Dat kan alleen met rigoureuze economische en maatschappelijke hervormingen. De Groenen moeten erop toezien dat de regering wat dit betreft woord houdt, en Habeck is daarbij de hoofdverantwoordelijke. In de woorden van weekblad Der Spiegel: de toekomst van De Groenen ligt in zijn handen.

Annalena Baerbock Beeld AFP

Buitenlandse Zaken: Annalena Baerbock (40, De Groenen)

De andere leider van De Groenen gaat Duitsland in het buitenland vertegenwoordigen. Buitenlandse politiek moet wat Baerbock betreft draaien om mensenrechten. De post op Buitenlandse Zaken is ook een uitgelezen manier om internationale samenwerking op het gebied van klimaatbescherming te bevorderen. Door een sterke, pro-actieve diplomatie wil Duitsland de rechtsstaat bevorderen, onder meer als facilitator van dialoog. ‘Zwijgen is geen vorm van diplomatie op de lange termijn’, zei Baerbock vorige week tegen de linkse krant Tageszeitung, inzake Chinese mensenrechtenschendingen. Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Berlijn verzocht daarop om ‘wederzijds respect’.

Christian Lindner Beeld Getty Images

Financiën: Christian Lindner (42, FDP)

Het was een veelbesproken onderwerp tijdens de verkiezingscampagne: Habeck of Lindner? Wie van de twee ambitieuze mannen krijgt het machtige ministerie van Financiën? De Groenen wilden tientallen miljarden in een groene sociaal-economische revolutie storten, desnoods door de staatsschuld te verhogen. De FDP profileerde zich als het economisch geweten van Duitsland, dat voor solide financiën zou zorgen. Uiteindelijk kreeg Lindner Financiën, maar Habeck kreeg een nieuw superministerie. Daarmee zullen de twee tegenpolen compromissen moeten sluiten rond de centrale taakstelling van deze regering: een duurzame Duitse Energiewende.

Kanselier Olaf Scholz (links), met de SPD-leden in zijn kabinet. Beeld Getty Images

Overige ministeries

Svenja Schulze (53, SPD), nu nog minister van Milieu, gaat het ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling leiden. Volgens Scholz moet zij helpen zorgen ‘dat onze wereld niet wordt bedreigd door klimaatverandering en de klimaatvluchtelingen die daaruit voortvloeien.’ Scholz’ vertrouweling Wolfgang Schmidt (51, SPD) wordt zijn kabinetschef, een post met de rang van minister. Steffi Lemke (53, De Groenen) krijgt Milieu, haar vrij onbekende partijgenoot Anne Spiegel (40, De Groenen) het ministerie van Familie, Vrouwen en Jeugd. Marco Buschmann (44, FDP), een oudgediende FDP’er die dichtbij partijleider Lindner staat, heeft de juiste papieren voor Justitie: hij promoveerde in 2016 summa cum laude aan de universiteit van Keulen. Tot slot leidt Volker Wissing (51, FDP) het ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur, en Bettina Stark-Watzinger (53, FDP) dat van Onderwijs en Onderzoek. Op beide departementen kan de liberale FDP de door haar vurig gewenste digitalisering van de Duitse overheid en samenleving een impuls geven.