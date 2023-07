Duitsland wil onafhankelijker worden van China, maar ook blijven samenwerken

Minister Annalena Baerbock van Buitenlandse Zaken. Beeld Britta Pedersen / AP

Dat staat in de donderdag verschenen China-strategie van de Duitse regering. Duitsland heeft lang met deze strategie geworsteld. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (De Groenen) stond een hardere lijn voor dan bondskanselier Olaf Scholz, die voorzichtig wil omspringen met Duitslands grootste handelspartner. De economische groei van Duitsland aan het begin van de 21ste eeuw was sterk gebaseerd op goedkope Russische energie en de florerende handel met China. Duitsland geloofde in Wandel durch Handel: door economische groei zouden Rusland en China zich in democratische richting ontwikkelen.

De Russische inval in Oekraïne maakte een einde aan deze illusie. Hierdoor wordt er ook kritischer gekeken naar de relatie met China. Onder partijleider Xi Jinping is het autoritaire karakter van China versterkt. China stelt zich agressiever op tegenover zijn omgeving, in het bijzonder Taiwan. ‘China probeert de internationale orde te beïnvloeden om de belangen van zijn eenpartijstelsel te dienen’, aldus de Duitse regering. Daarnaast onderdrukt het in eigen land burgerlijke vrijheden en minderheden.

Toch samenwerken

Niettemin wil Duitsland blijven samenwerken met China, onder meer op het gebied van klimaat en de bestrijding van pandemieën. Ook wil het handel blijven drijven. ‘Want wij hebben China nodig en China heeft ons nodig’, zei minister Baerbock bij de presentatie van de China-strategie. Bondskanselier Scholz gebruikte een gedachte die eerder werd geformuleerd door Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie: geen decoupling (het ontkoppelen van de Chinese economie) maar de-risking, het reduceren van risico’s door eenzijdige onafhankelijkheid. Evenals de Europese Unie ziet Duitsland China als een ‘economische concurrent, een strategische partner en een systemische rivaal’.

In 2022 bedroeg de Duits-Chinese handel 300 miljard euro. Een jaar eerder haalde Volkswagen de helft van zijn omzet uit China. Na het wegvallen van de goedkope Russische energie zou een sterke vermindering van de handel met China de Duitse economie verder in moeilijkheden brengen. Daarom wil de Duitse regering tegelijkertijd handel blijven drijven en waakzaam zijn. ‘Wij zijn realistisch, maar niet naïef’, aldus minister Baerbock.

Helder voor ogen

In de nieuwe strategie ziet Duitsland de risico’s van zijn relatie met China helder onder ogen, zegt analist Noah Barkin van de Amerikaanse denktank Rhodium tegen persbureau Reuters. Handelsbelangen zijn minder dominant dan voorheen. Onduidelijk is echter hoe Duitsland deze koerswijziging in de praktijk zal brengen, aldus Barkin: ‘Duitsland spreekt met luide stem, maar zwaait met een kleine stok.’

De Chinese ambassade in Berlijn liet zich kritisch uit over de nieuwe strategie: ‘De-risking op basis van ideologisch vooroordeel en concurrentie-angst zal slechts contraproductief werken.’ Zij sprak de hoop uit dat Duitsland ‘rationeel’ en ‘objectief’ naar China zal kijken en zich niet zal mengen in interne Chinese zaken.