Duitsland wil nucleaire energie niet in EU-duurzaamheidslijst en keert zich tegen Frankrijk

De laatste nog draaiende kerncentrale van Beieren in Essenbach. Beeld AP

Het Duitse ‘nee’ moet gelden als een ‘belangrijk politiek signaal’ dat kernenergie ‘niet duurzaam’ is en daarom niet in de lijst thuishoort, schrijven de Duitse ministeries van Milieu en Economie en Klimaat in een gezamenlijke verklaring. Bij stemming van EU-lidstaten in de Europese Raad zal Duitsland daarom tegenstemmen.

De Europese Commissie kondigde eerder dit jaar aan dat het kernenergie en gas onder voorwaarden als ‘groene’ en ‘duurzame’ investeringen wil bestempelen. Beide worden opgenomen in de zogenoemde taxonomie, een leidraad voor investeerders en beleggers die op zoek zijn naar duurzame investeringen. Met die lijst wil de EU greenwashing, het onterecht ophouden van een groen imago door bedrijven, tegengaan en duurzame investeringen aantrekkelijker maken.

Maandenlange strijd over wat groene energie is

In Brussel woedt al maandenlang een strijd tussen Frankrijk en Duitsland, lidstaten die binnen de EU van doorslaggevend belang zijn, over het al dan niet toevoegen van kernenergie en gas. Frankrijk, dat voor 70 procent afhankelijk is van kerncentrales, streed voor erkenning van nucleaire energie als ‘groen’. Volgens de Fransen is kernenergie een duurzame en klimaatneutrale energiebron omdat er geen CO2 bij vrijkomt. Tegenstanders van kernenergie wijzen op radioactief afval en de eindigheid van de grondstof uranium.

De Duitsers, met de Groenen in de regeringscoalitie, zien het voorstel om die redenen absoluut niet zitten. Duitsland heeft wel een ander belang: het ziet gas, ondanks de CO2-uitstoot, graag op de lijst. Die energiebron beschouwt het land als essentiële tussenstap in de energietransitie om van kolencentrales af te komen.

Het voornemen van de Europese Commissie om zowel kernenergie als gas in de taxonomie op te nemen, was vooral een compromis om beide landen tevreden te stellen. In Duitsland bleven de Groenen zich echter verzetten, de partij wilde het voorstel in navolging van Oostenrijk zelfs via de rechter aanvechten. Zo ver gaan de Duitsers nu niet: de coalitiepartijen bereikten een akkoord om enkel tegen te stemmen.

Waarschijnlijk niet voldoende medestanders voor blokkade

De Duitse tegenstand is waarschijnlijk niet genoeg om het voorstel daadwerkelijk tegen te houden. Daarvoor moeten 20 van de 27 lidstaten tegen stemmen. Dat lijkt gezien de huidige standpunten van alle EU-landen zeer onwaarschijnlijk. Ook in het Europees Parlement lijken de tegenstanders vooralsnog geen meerderheid te halen om het voorstel te blokkeren.

De stap van Duitsland is vooral van ‘symbolisch’ belang, zegt europarlementariër Bas Eickhout van de Groene Partij en tegenstander van het voorstel. ‘Er zijn op dit moment niet genoeg landen die zich, net als Duitsland, hard uitspreken tegen het voorstel. Het Nederlandse kabinet is officieel tegen, maar werpt geen blokkade op. Dat zie ik ook elders: er wordt hier en daar gemopperd, maar weinig landen nemen een positie in.’

Toch zou het Duitse besluit de fracties in het Europees Parlement kunnen beïnvloeden, zegt Eickhout. ‘Onder parlementariërs is er nog altijd een levendige discussie over dit onderwerp. Dat zo’n belangrijk EU-land zich tegen het voorstel keert, is een steun in de rug om het toch nog tegen te kunnen houden.’ Uiterlijk begin juli moeten de europarlementariërs hun stem uitbrengen.