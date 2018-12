Duitsland wil militairen uit andere landen rekruteren voor eigen leger

De wet schrijft nu nog voor dat een soldaat van de Bundeswehr de Duitse nationaliteit moet hebben. Maar als de plannen doorgaan, kunnen bijvoorbeeld ook Roemenen, Polen en Italianen die Duits spreken en enkele jaren in Duitsland wonen tot het leger toetreden.

Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 wil Duitsland zijn leger uitbreiden. Het plan is om van 179 duizend soldaten nu te groeien naar 198 duizend in 2024. Trump zette daar nog eens extra druk op toen hij in juli bij een NAVO-bijeenkomst zei de Amerikaanse steun aan de NAVO-alliantie te zullen intrekken als de EU niet meer gaat besteden aan Defensie.

Duitsland heeft veel moeite de jeugd uit het eigen land te enthousiasmeren voor het leger. Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is een militaire loopbaan nog altijd een beladen carrièrekeuze.