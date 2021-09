Duitsland waarschuwt voor Russische cyberaanvallen in aanloop naar verkiezingen

Bezoeker van campagnebijeenkomst neemt het optreden van SPD-lijsttrekker Olaf Scholz op. Beeld Getty Images

Voor de derde keer dit jaar waarschuwt de Duitse regering voor Ghostwriter, een groep hackers die inbreken op computers combineert met het verspreiden van nepnieuws. Ghostwriter probeert via zogenoemde phishing mails toegang tot te krijgen tot de accounts van politici, om vervolgens uit hun naam op sociale media nepnieuws te verspreiden.

Volgens het Duitse nieuwsprogramma Tagesschau zijn honderden Duitsers, onder wie ruim 35 politici van de christen-democraten en de sociaal-democraten, met phishing mails bestookt. De schade zou tot dusver beperkt zijn gebleven, maar de Duitse regering vindt de activiteit ‘onacceptabel, een gevaar voor de veiligheid en het proces van democratische besluitvorming’, aldus het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Deze aanvallen kunnen als voorbereidingen voor beïnvloedingsoperaties dienen, zoals een desinformatie-campagne in verband met de parlementsverkiezingen’, aldus een woordvoerder van het ministerie. Duitsland zegt te beschikken over informatie die de activiteiten van Ghostwriter verbindt met de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

Verwarring stichten

Voor zover bekend is dit de eerste keer dat Ghostwriter zich zo nadrukkelijk bezighoudt met West-Europa. Volgens Mandiant, een gespecialiseerd Amerikaans cyberveiligheidsbedrijf, is Ghostwriter zeker sinds maart 2017 actief in Letland, Litouwen en Polen. Daar werd na het hacken van mailaccounts van politici op grote schaal desinformatie verspreid die de Navo, met name de Verenigde Staten, in een kwaad daglicht plaatste. Het doel van zo’n campagne is verwarring stichten onder een breed publiek.

Chaos zaaien tijdens verkiezingen is een ander mogelijk doel van ‘hackers in opdracht van een staatsentiteit’. Vandaar dat de Duitse geheime dienst al in juli waarschuwde dat sinds februari landelijke en federale parlementariërs en hun personeel op hun persoonlijke mailaccounts worden belaagd door phishing mails, waarschijnlijk afkomstig van Ghostwriter. Zo werd er een nepbericht uitgestuurd namens een grote Duitse mailprovider, die aandringt op een link te klikken om te voorkomen dat een mailaccount wordt geblokkeerd. Via die link wordt vervolgens ingebroken op de mailaccount.

Poolse politici die slachtoffer werden van Ghostwriter merkten dat hun Twitter en andere sociale media daarna werden misbruikt om uit hun naam nepnieuws de wereld in te helpen. Ook werden vanuit gehackte mailaccounts zogenaamd authentieke documenten en vertrouwelijke correspondentie rondgestuurd, die afkomstig leken van invloedrijke militairen en politici. Deze nepinformatie dook ook op als bron in berichten van andere ‘niet-authentieke gebruikers’ die zich voordoen als journalisten of analisten.

De strekking van die nepinformatie ondersteunt steevast het Russische verhaal en past bij de Russische belangen in West-Europa, aldus Mandiant. Zo werd wantrouwen tegen de Navo aangewakkerd door een nepbrief dat terugtrekking van de Navo uit Litouwen ophanden zou zijn, en nepberichten dat Amerikaanse militairen het coronavirus zouden verspreiden. De brief leek afkomstig van secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo.