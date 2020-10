Duitsland waarschuwt Europees Parlement: geen akkoord, dan geen miljarden

epa08534414 German Chancellor Angela Merkel addresses a plenary session at the European Parliament in Brussels, Belgium, 08 July 2020. Germany is, since July 1, at the head of the rotating presidency of the EU. EPA/YVES HERMAN / POOL Beeld EPA

De woensdag verstuurde brief is een nieuwe stap in een hoogoplopend conflict tussen het parlement en de EU-landen (vertegenwoordigd door Duitsland als voorzitter). De parlementariërs toonden zich woensdagmiddag niet onder de indruk van de verkapte Duitse dreigementen.

De Duitse ambassadeur Clauss benadrukt herhaaldelijk dat de lidstaten het parlement al heel ver tegemoet zijn gekomen maar ‘niettemin’ nog een stapje verder willen gaan. Clauss wijst op de meerjarenbegroting (1.074 miljard euro) en het coronaherstelfonds (750 miljard), waar de leiders afgelopen zomer na vier dagen en vier nachten onderhandelen een akkoord over bereikten. Een ‘ongekend financieel pakket’, aldus de ambassadeur en ‘veel meer dan het Europees Parlement aanvankelijk had gevraagd’. Daar nu nog een schep bovenop doen, zoals het parlement wil, ‘brengt het hele bouwwerk in gevaar’, aldus de ambassadeur in zijn brief.

Onbespreekbaar

Het parlement wil 113 miljard euro extra voor de meerjarenbegroting (2021-2027), een bedrag dat voor de meeste lidstaten (Nederland voorop) onbespreekbaar is. Duitsland stelt nu een bedrag van maximaal 9 miljard euro voor en noemt dat een ‘creatieve oplossing’.

Een andere ‘grote concessie’ volgens voorzitter Duitsland is dat het parlement mag meepraten over nieuwe inkomstenbronnen voor de EU, een grote wens van de parlementariërs. Volgens het Europees Verdrag zijn de inkomstenbronnen een zaak van de lidstaten.

Waar Duitsland op de rem trapt, is bij de wens van het parlement om een goede en effectieve rechtsstaat als voorwaarde te stellen eer lidstaten geld van de EU ontvangen. De parlementariërs willen Polen en Hongarije (maar ook Tsjechië en Kroatië) op die manier dwingen de ondermijning van hun rechtsstaat te stoppen. Het Duitse voorstel daarover – alleen sancties als die ondermijning de financiële belangen van de EU schaadt – gaat de parlementariërs niet ver genoeg. Zij worden hierin gesteund door Nederland, Finland, Denemarken en Zweden.

Bewegen

De Duitse ambassadeur schrijft echter op dit punt niet te willen bewegen. Hij weet dat strengere criteria voor de rechtsstaat onvermijdelijk tot problemen met Boedapest en Warschau leiden. Vooralsnog zegt het parlement in dat geval geen goedkeuring te geven aan de miljardenfondsen, waardoor die niet op 1 januari beschikbaar komen.

Volgens de Duitse ambassadeur ‘wacht Europa op een akkoord’ dat hard nodig is ‘voor onze burgers, bedrijven, onderzoekers en regio’s’. Volgende week zou dat akkoord er moeten liggen.