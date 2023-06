Duitsland voert baanbrekende wet in, die arbeidsmigratie aanzienlijk vergemakkelijkt

Een Syrische kledingmaker in een werkplaats in Berlijn. Beeld Tobias Schwarz / ANP / AFP

Elektrotechnici, werktuigbouwkundigen, ict’ers, verplegers, koks, kinderopvangmedewerkers: als het aan Berlijn ligt, krijgen goed opgeleide vakmensen van buiten de Europese Unie binnenkort makkelijker een enkele reis naar Duitsland. Hun families mogen overkomen, inclusief afhankelijke ouders. Ook wordt het makkelijker om de Duitse nationaliteit te verkrijgen. Zelfs reeds aanwezige asielzoekers kunnen – in beperkte mate – een beroep doen op de wet.

De nieuwe ‘vakmensen-immigratiewet’, die vandaag vrijwel zeker door de Bondsdag wordt aangenomen, is volgens de regering een essentieel wapen in de strijd tegen het enorme gebrek aan geschoolde vakmensen. Andere West-Europese landen, waaronder Nederland, kijken met belangstelling naar het Duitse experiment. Ook zij worstelen met oplopende arbeidstekorten, door vergrijzing en sterk dalende populariteit van praktische beroepen. Maar er is ook zorg: wie eenmaal in Duitsland is, kan immers doorreizen naar andere EU-landen.

Over de auteur

Remco Andersen is correspondent Duitsland voor de Volkskrant. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij in 2015 de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

Volgens de Duitse Arbeitsagentur, vergelijkbaar met het UWV, moet het land elk jaar 400 duizend extra geschoolde arbeiders op de arbeidsmarkt weten te krijgen om Industrieland Duitsland draaiende te houden. Het tekort aan vakmensen is ook een obstakel voor de overgang naar een klimaatneutrale samenleving, iets waarin de huidige Duitse regering voorop wil lopen. Al die zonnepanelen, windmolens en warmtepompen moeten immers door kundige handen worden geïnstalleerd.

Puntensysteem

De nieuwe wet, Fachkräfteeinwanderungsgesetz gedoopt, is vooralsnog uniek in Europa. Pronkstuk is een puntensysteem naar Canadees voorbeeld. Potentiële migranten krijgen een beoordeling op basis van opleiding, ervaring, talenkennis, leeftijd, binding met Duitsland, en het ‘potentieel’ van meereizende familieleden. Als de kandidaat boven de drempelwaarde komt, dan kan hij of zij voor maximaal een jaar naar Duitsland komen om naar werk te zoeken – zónder dat er een concreet baanaanbod op tafel ligt.

Nieuw is ook dat immigranten die op afstand al werk gevonden hebben niet langer bij voorbaat een door Duitsland erkende opleiding nodig hebben. Twee jaar relevante beroepservaring en een baanaanbod van een Duitse werkgever kunnen voldoende zijn om te komen. Erkenning en eventuele aanvullende opleiding kunnen dan in Duitsland plaatsvinden.

‘Dat betekent dat niet langer de autoriteiten bepalen wie er geschikt is om in mijn bedrijf te werken, maar ikzelf’, zei Andreas Leo-Schnatalle (61), directeur van een Leipzigs bedrijf in schakeltechniek, vorig jaar tegen de Volkskrant. ‘Dat lijkt me een goede zaak: ík zoek immers een werknemer, niet de autoriteiten.’

Versoepelde eisen

Ook de eisen voor een blauwe kaart, de Duitse variant van het Nederlandse systeem voor kennismigranten, worden versoepeld. Voor sommige sectoren, zoals de ict, gelden minder strenge eisen aan de beheersing van de Duitse taal. In andere branches worden inkomensdrempels verlaagd. Er komt een geëffend pad om ongeschoolde arbeiders tijdelijk te laten overkomen in noodsituaties, zoals bijvoorbeeld acute personeelstekorten op luchthavens. Asielzoekers die al vóór 29 maart 2023 in Duitsland aanwezig waren en aan de criteria voldoen, kunnen ‘van spoor wisselen’.

‘Het zorgdragen voor voldoende vakmensen is een van de grootste economische uitdagingen voor de komende decennia’, zei minister van Arbeid Hubertus Heil (SPD) eerder. ‘Met deze wet leggen we het fundament voor een modern immigratieland dat gekwalificeerde immigratie niet alleen accepteert, maar ook wíl.’

Oppositiepartijen ter rechterzijde, de conservatieve CDU/CSU en rechts-radicale AfD, vrezen dat de nieuwe wet immigratie van ‘minder gekwalificeerde arbeidskrachten’ in de hand werkt. De coalitie belooft deze maand ook met een wetsvoorstel te komen ter versterking van het ‘binnenlands potentieel’. Daartoe komen er onder meer subsidies voor middenstanders die bestaand personeel beter willen opleiden.