Duitsland van groen naar geel: terugkerende reizigers moeten straks een coronabewijs tonen

Controle langs de A67 aan de grens met België. Reizigers die vanuit België en Duitsland terug naar Nederland reizen kunnen steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Beeld Rob Engelaar/ANP

Reden voor het veranderde reisadvies is het aantal coronabesmettingen, dat in augustus rap is opgelopen. Duitsland telde de afgelopen week meer dan 80 besmettingen per 100 duizend inwoners (ter vergelijking: voor Nederland zijn dit er ongeveer 100 per 100 duizend).

Ook Hongarije verkleurt maandag van groen naar geel vanwege het opgelopen aantal besmettingen. Voor dit land geldt ook dat reizigers boven de 12 jaar vanaf 6 september een coronabewijs moeten hebben als ze Nederland in komen.

Vanaf komende weekend zijn er meer wijzigingen: de Verenigde Staten, Kosovo, Montenegro, de Republiek Noord-Macedonië en Israël gelden als zeerhoogrisicogebied en kleuren dus oranje. Wie vanuit een van deze landen terugkeert, moet vanaf zaterdag verplicht tien dagen in thuisquarantaine. Vanaf maandag geldt dat reizigers uit deze landen zich bovendien verplicht moeten laten testen, óók als ze gevaccineerd of recentelijk van een besmetting zijn hersteld.

Israël stond al op oranje op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat was echter niet vanwege het virus, maar veiligheidsrisico’s. Het aantal besmettingen stijgt er sinds juli sterk: afgelopen week registreerde het land meer dan zevenhonderd besmettingen per 100 duizend inwoners.

‘Variantlanden’

Libanon wordt aangewezen als hoogrisicogebied en kleurt oranje. Een coronabewijs is wel verplicht maar volledig gevaccineerde reizigers en personen die recent hersteld zijn hoeven zich niet te laten testen.

Verder vervalt de categorie ‘variantlanden’: deze landen werden apart behandeld vanwege zorgwekkende virusvarianten, zoals de deltavariant. Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Paraguay, Peru en Uruguay zijn nu ‘gewoon’ aangewezen als hoogrisicogebieden.

Dit betekent dat reizigers van 12 jaar en ouder vanaf zaterdag een coronabewijs moeten laten zien als ze terugkeren uit een van deze landen. De quarantaineplicht en ‘dubbele testplicht’, die zowel een reguliere coronatest als een sneltest vereist, verdwijnen. Volledig gevaccineerden hoeven zich niet langer te laten testen.

Wie terugkeert uit Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Suriname, Venezuela of Zuid-Afrika moet zich vanaf zaterdag wel voor vertrek laten testen. Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd of recentelijk hersteld zijn. Verder moeten reizigers bij thuiskomst verplicht tien dagen in quarantaine. Deze landen gelden namelijk als zeerhoogrisicogebieden. Ook voor deze gebieden vervalt de ‘dubbele testplicht’.

Voor alle voormalige variantlanden geldt verder dat reizigers die niet uit een EU-land komen ook naar Nederland mogen reizen, mits ze volledig zijn gevaccineerd.