Duitsland stelt debat over vaccinatieplicht uit, ook scepsis in Oostenrijk

Mensen in de rij voor een test- en vaccinatielocatie in Berlijn. Beeld Michael Sohn / AP

De Bondsdag zou komende week debatteren over de vaccinatieplicht. Bondskanselier Olaf Scholz wil dat de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, in februari stemt over wetgeving die de plicht mogelijk maakt. Daarbij zal de regeringscoalitie volgens Scholz geen fractiediscipline handhaven; parlementsleden mogen hun eigen geweten volgen.

De benodigde wetgeving opstellen blijkt echter moeilijker dan gedacht. Fracties willen meer tijd om hun positie te bepalen. Aanhoudende onduidelijkheid over de langdurige effectiviteit van vaccinatie zorgt voor discussie. Ook wordt steeds duidelijker dat omikron voor minder ziekenhuis- en IC-opnamen zorgt dan voorgaande coronavarianten. Het voornaamste argument voor een algehele vaccinatieplicht, het voorkomen van overbelasting van het zorgsysteem, kan daardoor minder zwaar gaan wegen.

Het kan ook zorgen voor juridische obstakels. Een vaccinatieplicht schendt immers het mensenrecht op bescherming van de lichamelijke integriteit. ‘Dat is te rechtvaardigen in het belang van de volksgezondheid, mits de maatregel proportioneel is’, zei de Oostenrijkse hoogleraar medisch recht Karl Stöger vorige maand tegen De Volkskrant. Maar dan moet vaccinatie wel strikt noodzakelijk zijn om overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen, volgens Stöger.

De Duitse minister voor Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD), zelf arts en epidemioloog, benadrukte nogmaals dat een vaccinatieplicht de enige uitweg uit de crisis blijft. ‘Anders hebben we volgende herfst dezelfde problemen als nu.’

Meer tijd nodig

De Duitse liberale coalitiepartij FDP, altijd al de meest sceptische regeringspartij wat betreft dit onderwerp, sprak zich vorige maand voorzichtig uit voor een vaccinatieplicht. Partijleider Christian Lindner zegt nu echter ‘onbesloten’ te zijn. ‘Het is een goede zaak om wat meer tijd te nemen’, zei Lindner donderdag tegen de Süddeutsche Zeitung. Kopstukken in zijn partij uiten al langer weerzin tegen een vaccinatieplicht. De christen-democratische CDU, nu in de oppositie, kampt ook met een groeiend aantal twijfelende parlementsleden.

De Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer benadrukte vrijdag dat zijn land wél vasthoudt aan invoering van een vaccinatieplicht per 1 februari. De afgelopen dagen rezen ook daar twijfels. Sceptici vragen zich af hoeveel zin het heeft om wetgeving en een grootschalig handhavingsapparaat op te tuigen voor een vaccinatieplicht. Gezien de nieuwe omstandigheden zou het Oostenrijkse Grondwettelijk Gerechtshof later immers kunnen bepalen dat die plicht ongrondwettelijk was.

Vrijdag overlegt de Duitse bondskanselier Scholz met de premiers van de zestien deelstaten over de coronacrisis en eventuele nieuwe maatregelen. Mogelijk besluiten zij dat horecabezoek vanaf 15 januari alleen nog mogelijk is met een boosterprik of negatieve PCR-test.