Duitsland schort deelname aan VN-vredesmissie Mali weer op

Duitse militairen van de VN-missie Minusma in Mali op archiefbeeld uit 2018. Beeld AFP

Volgens een woordvoerder van het Duitse leger heeft de Malinese regering geweigerd bepaalde vliegrechten voor het faciliteren van de militairen te verlengen. Die rechten waren tot halverwege september verleend.

Het is niet voor het eerst dat de Duitsers hun missie stilleggen. In augustus werden vanwege een soortgelijk geschil over het luchtruim transportvluchten en verkenningsoperaties stopgezet. Begin vorige week werden die hervat nadat de Malinezen alsnog het luchtruim vrijgaven. Er zijn momenteel ruim duizend Duitse soldaten aanwezig in Mali. De meeste bevinden zich in het noorden van het land.

De VN-missie Minusma probeert sinds 2013 jihadisten in Mali te bestrijden. Het land, dat zo’n 20 miljoen inwoners heeft, maakte sinds 2012 drie militaire staatsgrepen mee en wordt algemeen als uiterst instabiel beschouwd. Sinds de laatste staatsgreep, in 2021, staat het land onder leiding van een militaire overgangsregering. Die wordt als zeer Russischgezind beschouwd.

Met jaar verlengd

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloot in juni om de militaire missie in Mali (Munisma) met een jaar te verlengen. De missie in het West-Afrikaanse land is de grootste en gevaarlijkste missie van de VN, ook omdat Rusland met huursoldaten van de Wagner Group invloed uitoefent en de politieke situatie zeer instabiel is na een staatsgreep van de militaire junta vorig jaar.

Sinds januari wordt de VN-missie mede geleid door de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. De missie bestaat uit een troepenmacht van bijna 14.000 blauwhelmen, uit burgers die humanitaire hulp verlenen en helpen de democratie in het land op te bouwen, en uit politieagenten die hun Malinese collega’s trainen.

Nederland steunde Minusma tot mei dit jaar met een C-130 Hercules transportvliegtuig en ongeveer 90 militairen. Van medio 2014 tot begin 2017 waren vier Nederlandse Apache-gevechtshelikopters in Mali actief.