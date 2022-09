Duitsland pompt 40 miljard euro in energiereuzen

Medewerker van Uniper in Bierwang, Zuid-Duitsland. Beeld AFP

Tot voor kort ondenkbare noodmaatregelen volgen elkaar in Duitsland razendsnel op. In juni legde de staat maar liefst 15 miljard euro op tafel voor een aandeel van 30 procent in gasreus Uniper, een hoeksteen van de Duitse energiezekerheid die door de Russische energie-oorlog vermorzeld dreigde te worden. Daags erna: fonkelnieuwe wetgeving om consumenten te dwingen meer voor hun energie te betalen, ook al hebben die vaste leveringscontracten. En dinsdag: de staat legt nóg eens 8 miljard euro neer en verwerft 99 procent eigendom van de gasreus.

Het is de nieuwste zet in de energie-oorlog tussen Rusland en Duitsland. Daarbij vliegen de miljarden met tientallen in het rond, samen met nooit eerder geziene noodwetten en pleidooien aan burgers en bedrijven. Op het spel staan immers het productievermogen van de Duitse industrie, de banen, inflatie, het vermogen van burgers om hun huizen warm te houden en boodschappen te kunnen blijven betalen. En de vrije markt kan die uitdaging kennelijk niet aan.

Oplopende verliezen

Uniper importeert 40 procent van het gas dat Duitsland binnenkomt en verkoopt dat door aan tweehonderd gemeentelijke energieleveranciers en een flink aantal grote bedrijven. De helft van dat gas kwam altijd uit Rusland. Sinds Moskou de gaskraan naar Duitsland begon dicht te draaien, lijdt Uniper reusachtige en oplopende verliezen. Om aan zijn leververplichtingen te kunnen voldoen, moet Uniper het Russische gas compenseren door in te kopen op de peperdure dagmarkt, waar de door Rusland gecreëerde schaarste een verveelvoudiging van prijzen heeft veroorzaakt. Die kosten kan Uniper niet doorberekenen aan klanten; zij hebben vaste levercontracten.

#Uniper ist für den deutschen Gasmarkt von entscheidender Bedeutung. Der Gasversorger liefert ca. 40% des jährlichen deutschen Gasverbrauchs, darunter auch an 200 Stadtwerke. — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) 21 september 2022

Eind juli, toen er nog maar 40 procent van het normale volume stroomde door gaspijpleiding Nord Stream I vanuit Rusland, leed Uniper dagelijks zo’n 50 miljoen euro verlies. Inmiddels is Nord Stream helemaal dicht. Dat kost Uniper ruim 100 miljoen euro per dag. De teller staat inmiddels op 8,5 miljard euro verlies. Valt Uniper om, dan kan de hele Duitse gasdistributie als een rij domino’s volgen. Gemeentelijke energieleveranciers moeten dan ineens zelf op de dagmarkt inkopen, wat ze niet kunnen betalen. Dus die vallen ook om, bedrijven komen tot stilstand, lichten gaan uit en talloze Duitsers dreigen het heel koud te gaan krijgen.

De overname zadelt de regering ook met juridische hoofdbrekens op. In juli kondigde Berlijn een trits maatregelen af om de energiecrisis en inflatie het hoofd te bieden. Eén daarvan is een nieuwe Gasumlage, een toeslag van 2,4 eurocent per kilowattuur die alle consumenten vanaf 1 oktober gaan betalen – ook consumenten die contracten met vaste leverprijzen hebben. Nieuwe wetgeving maakt die ingreep mogelijk wegens ‘overmacht’, als gevolg van Oekraïne-oorlog. De ‘gastoeslag’ moet energiebedrijven die kopje onder dreigen te gaan, redden van het faillissement – Uniper voorop.

Gastoeslag

Maar nu wordt Uniper staatseigendom, en het is zeer de vraag of deze toeslag grondwettelijk nog mogelijk is: die is immers bedoeld om energiebedrijven in de vrije sector te helpen. Nu worden Duitse consumenten gedwongen in de buidel te tasten om een staatsbedrijf te financieren en daar betaalt de burger al belasting voor. Daarbij: de toeslag is bedoeld voor álle noodlijdende energiebedrijven, terwijl de staat alleen Uniper overneemt. Economieminister Habeck houdt vast aan invoering van de toeslag per 1 oktober, maar belooft een onderzoek naar de rechtsgeldigheid. Dat gaat drie maanden duren. In ieder geval tot die tijd geldt de gastoeslag.

Eind augustus verstrekte de Duitse staat Uniper ook al 4 miljard euro aan nieuwe leningen, waarmee het totale reddingspakket nu op 29 miljard euro staat. Nog eens 11 miljard werd gepompt in twee andere energiebedrijven en ook daarmee wordt al over extra steun gesproken.

De snelle reeks over elkaar heen rollende maatregelen tekent ook de worsteling van de staat met de principes van het liberalisme op de vrije markt in deze crisis. De centrum-rechtse Duitse coalitiepartner FDP gaat ‘voor dit moment’ mokkend akkoord met het overnameplan. ‘Waarborging van de gasvoorziening is nu het belangrijkste’, aldus plaatsvervangend fractievoorzitter Lukas Köhler. ‘Maar de staat moet geen bepalende speler op de energiemarkt worden en zich zo snel mogelijk weer uit de onderneming terugtrekken.’