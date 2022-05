Duitsland onderzoekt ‘onmenselijk wrede’ kindermisbruikzaak

Holger Muench, president van de Duitse federale recherchedienst BKA, en Kerstin Claus, onafhankelijk commissaris voor kindermisbruikzaken, presenteren een rapport over kindermisbruik. Beeld Reuters

Het gaat om een inwoner van het Duitse Wermelskirchen, een dorp nabij Keulen. Tussen 2005 en 2019 maakte hij zeker twaalf slachtoffers. De helft was jonger dan 3, het jongste slachtoffer was 1 maand oud. De man zou zich hebben uitgegeven als babysitter. De verdachte zou ook betrokken zijn bij een zeer omvangrijk netwerk waarbinnen pedofielen beelden en ‘ervaringen’ uitwisselen. De politie heeft daarvan tot nu toe 33 slachtoffers en 73 verdachten geïdentificeerd, en waarschuwt dat die aantallen vermoedelijk zullen groeien.

‘Zo’n niveau van onmenselijke wreedheid ben ik nooit eerder tegengekomen,’ zei Falk Schnabel, politiechef van Keulen, tijdens een persconferentie op maandagmiddag. ‘Ik ben geschokt en verbijsterd.’

De man werd in december 2021 opgepakt. De regionale krant Rheinische Post meldde destijds dat hij onder meer werd verdacht van ‘zwaar seksueel misbruik van een kind’. Maandag maakte de Keulse politie bekend dat in het huis van de man een ongekend grote hoeveelheid kinderporno is gevonden: 3,5 miljoen afbeeldingen en 1,5 miljoen video’s. Het gaat om 32 terabyte aan data. Dat is ongeveer negentig keer zoveel als past op het instapmodel van een nieuwe MacBook Air. De politie heeft achttien dagen nodig gehad om alles te vinden.

Uitgebreid onderzoek

Het onderzoek is inmiddels uitgebreid naar veertien van de zestien Duitse deelstaten. Ook de Oostenrijkse politie is getipt. De Keulse politiechef Schnabel zei in de persconferentie maandag dat de zaak vermoedelijk verbonden is met drie andere grote recente misbruikzaken in Noordrijn-Westfalen, waaronder de beruchte zaak in Bergisch Gladbach. Daarbij werden 439 verdachten geïdentificeerd na de vondst van honderdduizenden beelden in 2019, bij een man die onder meer zijn eigen peuterdochter jarenlang ernstig misbruikte. In het onderzoek dat volgde, ‘bevrijdde’ de politie naar eigen zeggen 65 minderjarigen die verbleven bij verdachten.

‘Wij vrezen dat deze zaak daar nog bovenuit zal stijgen’, aldus politiechef Schnabel.

Justitie kwam de man op het spoor via een ander misbruikonderzoek, dat liep vanuit Berlijn. De politie besloot daarop het huis van de 44-jarige verdachte binnen te vallen met speciale eenheden, in de hoop de man te verrassen achter zijn ingeschakelde computer en zo toegang tot alle gegevens daarop te krijgen. De verdachte bleek een minutieuze boekhouding te hebben aangelegd van zijn miljoenen beelden, georganiseerd in verschillende lijsten. Volgens weekblad Der Spiegel is tot nu toe slechts 10 procent van de beelden onderzocht. Sommige daarvan gaan terug tot 1993.