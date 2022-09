‘Duitsland nationaliseert noodlijdende gasimporteur Uniper’

Een werknemer van Uniper checkt de leidingen van het gasbedrijf. Beeld ANP

De ingreep moet voorkomen dat Uniper ten onder gaat en in zijn val delen van de Duitse energiesector meesleept. Het concern is diep in de problemen geraakt doordat het al wekenlang geen Russisch gas meer geleverd krijgt via de Nord Stream, Duitslands belangrijkste gasverbinding met Rusland.

Hierdoor is Uniper in acute geldnood geraakt, omdat het wel gas moet leveren aan zijn klanten, waaronder Duitse gemeenten. Dit gas moet Uniper nu tegen recordprijzen inkopen op de dagmarkt. Hoewel aardgas de afgelopen weken goedkoper is geworden, is de prijs nog altijd het tienvoudige van een jaar geleden en lijdt het concern dagelijks miljoenenverliezen.

Afgelopen zomer telde Berlijn al 15 miljard neer voor een belang van 30 procent in Uniper. Nu neemt de Duitse staat dus een meerderheidsbelang.

Noodwet

Uniper klaagt al lange tijd dat het de hogere gasprijzen niet kan doorberekenen aan zijn klanten. Aan die situatie heeft de Duitse overheid onlangs geprobeerd een eind te maken met een noodwet. Maar ondanks de maatregelen bleef het geld uit de onderneming stromen. Daarom zong een naderende nationalisatie al wekenlang rond. Naar verwachting zal de Duitse overheid woensdagochtend details bekendmaken.

Er zou volgens persbureau Reuters ook worden gesproken over de nationalisatie van twee andere energieconcerns in nood: VNG en Securing Energy for Europe.

Sinds de Russen de gaskraan naar diverse Europese landen hebben gesloten, gaan er schokgolven door de energiemarkt. Eerder dreigden enkele Scandinavische landen om te vallen vanwege de torenhoge waarborgsommen die ze moesten afdragen nadat de gasprijs was geëxplodeerd. Nadat de Europese Commissie plannen bekendmaakte om in te grijpen in de gasmarkt, lijkt de rust enigszins teruggekeerd.