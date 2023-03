Duitsland maakt zich op voor verlammende ‘Mega-Streik’

Zondag werd op het vliegveld van München al gestaakt. Maandag ligt naar verwachting nog veel meer vliegverkeer stil. Beeld REUTERS

De staking is uitgeroepen door twee vakbonden: de spoorwegbond EVG en de dienstenbond Verdi waarbij onder meer het grondpersoneel van de vliegvelden is aangesloten. Zij eisen forse loonsverhogingen van 10,5 procent (Verdi) tot 12 procent (EVG) om de prijsstijgingen en de inflatie (die vorig jaar 7,9 procent bedroeg) op te vangen. Een eis die door de werkgevers van de hand wordt gewezen.

Duitse media zijn eensgezind in hun berichtgeving, die bestaat uit hele lijsten met waarschuwingen en adviezen. Die komen neer op: ga niet naar het vliegveld, reken niet op trams, bussen en treinen, werk thuis en als je toch met de auto gaat: reken op lange vertragingen. De media hebben het al even eensgezind over een Super-Streik of zelfs Mega-Streik, omdat alleen superlatieven kunnen uitdrukken wat de bevolking maandag te wachten staat. Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft bijna bewonderend: ‘Ook stilstand moet goed worden voorbereid’.

De staking is een ‘waarschuwing’, maar daarmee niet minder ingrijpend. Staatsbedrijf Deutsche Bahn houdt alle langeafstandstreinen binnen, maar ook de lokale treinen, bussen en trams zullen waarschijnlijk niet rijden. Vliegvelden hebben aangekondigd dat maandag helemaal niet gevlogen zal worden. Het grote vliegveld van München is zelfs zondag al gesloten, en het internationale vliegveld van Frankfurt laat weten dat overstappen maandag niet mogelijk zal zijn. De staking zou op de vliegvelden alleen al 380.000 reizigers treffen.

Een vervoersstaking van deze omvang is voor het laatst in 1992 gehouden. Het Handelsblatt meldt dat de bonden destijds 9,5 procent loonsverhoging eiste. De staking duurde twaalf volle dagen, waarna de partijen het uiteindelijk eens werden over een verhoging van 5,4 procent.

Twee jaar geleden staakte een deel van de Duitse treinmachinisten voor een loonsverhoging. Vergelijkbare stakingen in het openbaar vervoer werden ook in Nederland gehouden, maar nooit waren er gelijktijdige vervoersstakingen die het hele lucht- en treinverkeer platlegden.

Kaartjes

De staking komende maandag werd donderdag pas aangekondigd, zodat vooral vlieg- en treinreizigers erdoor werden verrast. Deutsche Bahn heeft al ‘omvangrijke soepelheid’ aangekondigd: treinkaartjes die voor maandag en dinsdag zijn aangeschaft, zullen een week geldig blijven.

In delen van Duitsland valt de staking samen met het begin van de paasvakantie, wat betekent dat miljoenen mensen er met de auto op uittrekken. Gevreesd wordt dat de staking, die ook Autobahn-personeel omvat, zal leiden tot sluiting van tunnels in het snelwegennet. De directie van de Duitse snelwegen belooft dat noodpersoneel die tunnels open zal houden, maar helemaal gerust zijn de Duitsers daar niet op.

De Duitse minister van Verkeer, Volker Wissing, heeft opgeroepen de zeehavens, raffinaderijen en energiecentrales toegankelijk te houden. Omdat er geen vrachttreinen rijden wil hij dat voor één keer het in Duitsland geldende zondagse vrachtauto-verbod op de snelwegen wordt opgeheven, zodat de bevoorrading van die cruciale plaatsen kan doorgaan. Veel deelstaten hebben daar gehoor aan gegeven. De deelstaat Nedersaksen handhaaft het verbod echter, omdat vrachtauto’s alleen maar extra vertragingen zullen veroorzaken tijdens de paas-uittocht.

Weekblad Der Spiegel heeft tot slot nog slecht nieuws voor scholieren: de staking is voor hen geen reden om maandag zomaar thuis te blijven.