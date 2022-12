Duitsland lijkt korte metten te willen maken met de asfaltklevers van Letzte Generation

Agenten dragen op 5 december activisten van Letzte Generation weg, die op een weg in Berlijn protesteren voor een snelheidslimiet op snelwegen én voor lagere tarieven in het openbaar vervoer. Beeld REUTERS

Naar elf leden van Letzte Generation loopt nu een onderzoek wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, omdat zij herhaaldelijk en in vereniging dezelfde strafdaden hebben begaan. De politie heeft laptops en mobieltjes meegenomen voor verder onderzoek. De elf zijn nog niet formeel aangeklaagd. Vijf van hen zitten wel al in de deelstaat Beieren in ‘preventieve hechtenis’, een controversiële Duitse bewaringsgrond.

De groep vergaarde het afgelopen jaar faam door zich aan van alles en nog wat vast te lijmen in haar strijd om het klimaat te redden (en inspireerde daarmee andere Europese activisten). Dat begon met Berlijnse (snel)wegen, breidde zich uit naar allerlei kunstwerken, en inmiddels zijn ook de vliegvelden van Berlijn en München aan de beurt geweest. Het huidige onderzoek gaat niet over die straatblokkades, maar over een actie waarbij Letzte Generation eerder dit jaar herhaaldelijk een oliepijpleiding dichtdraaide nabij Duitslands bekendste raffinaderij.

De sabotage van de olieraffinaderij is het juridische middel, maar het lijkt er sterk op dat de Duitse autoriteiten hebben besloten harder op te treden tegen Letzte Generation.

In Duitsland woedt debat over wat het land en de autoriteiten aan moeten met de asfaltklevers. Is het activisme, dat de ruimte moet krijgen in een democratie? Is een beetje file teveel om aandacht te vragen voor het feit dat onze planeet ten onder dreigt te gaan? Moeten de arrestanten straf krijgen? Hoeveel en waarvoor dan? Weinig behulpzaam is dat de autoriteiten het ook niet goed lijken te weten. De ene Berlijnse rechter veroordeelde in oktober een activist tot 600 euro boete, de andere sprak een activist vrij.

‘Absoluut ondemocratisch,’ oordeelde de eerste rechter. ‘Ik neem de zorgen (van de activist) serieus, maar keur de middelen af.’ Rechter nummer twee: ‘Elke politieke demonstratie is lastig, maar voor de democratische rechtsstaat onontbeerlijk.’

Korte metten

Op landelijk niveau heeft Justitie nu kennelijk besloten actie te ondernemen. De afgelopen maanden werd duidelijk dat de nieuwe en ontwrichtende protestvorm niet vanzelf lijkt uit te doven. Eind vorige maand besloten de ministers van Binnenlandse Zaken – elk van de zestien Duitse deelstaten heeft een eigen eigen regering – dat meer onderzoek naar Letzte Generation nodig is. Met name de conservatieve CDU/CSU wil dat de regering keihard optreedt tegen vooral snelwegblokkades. Het woord ‘Klimaat-RAF’ is daarbij al gevallen. CDU-partijleider Friedrich Merz verwelkomde de invallen dinsdag, en zei dat de rechtsstaat ‘zijn tanden’ moest laten zien.

De Duitse veiligheidsdiensten waarschuwen dat er weliswaar extreem-linkse figuren rondom Letzte Generation hangen, maar dat de beweging als geheel dat niet is. ‘Extremistisch is iets wanneer de staat, maatschappij, de vrije democratische rechtsorde in twijfel worden getrokken’ zei de chef van de veiligheidsdienst, Thomas Haldenwang, deze maand. ‘En dat doen deze mensen eigenlijk niet.’

Het is de vraag of de worsteling van de autoriteiten met de groep hiermee ten einde is. De elf waartegen nu onderzoek loopt, zijn volgens een woordvoerder van Letzte Generation ‘gewone mensen’, geen sleutelfiguren. ‘Wij veroordelen de invallen ten zeerste en zien deze actie als een poging ons te intimideren’, zei Carla Hinrichs, wier ouderlijk huis een van de doorzochte adressen is. ‘Natuurlijk is het beangstigend als politiemensen door je kleding en dagboeken gaan. Maar ons protest gaat door.’

In München, waar het stadsbestuur vorige week een verbod op straatblokkades en kleefacties afkondigde, lijmden woensdag opnieuw twee activisten zich aan het asfalt vast. In Berlijn bezetten activisten een handvol kruispunten.