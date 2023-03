Duitsland ligt onverwachts dwars bij EU-akkoord over schone auto’s

Fabriek van Mercedes-Benz in het Duitse Sindelfingen. Beeld Getty

Vrijdag besloten de EU-ambassadeurs op Duits verzoek de goedkeuring komende dinsdag − gepland als hamerstuk − van de agenda te halen. Duitse diplomaten in Brussel zeiden beschaamd en furieus te zijn over het gedrag van Berlijn. Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Bas Eickhout (GroenLinks) hekelen het feit dat een mijlpaal uit de Green Deal wordt gegijzeld door de liberale FDP in Duitsland. Auto’s en bestelbusjes zijn verantwoordelijk voor 15 procent van de totale CO 2 -uitstoot in de EU.

Het was FDP-minister Volker Wissing die eerder deze week onverwachts op de rem trapte. Hij weigerde in te stemmen met de EU-wet die vastlegt dat nieuwe auto’s en bestelbusjes vanaf 2035 geen CO 2 meer mogen uitstoten (einde verbrandingsmotor). Over deze wet bereikten de EU-landen (inclusief Duitsland) in oktober vorig jaar een akkoord met het Europees Parlement. De goedkeuring volgende week was louter een formaliteit.

FDP

EU-diplomaten verklaren de opstelling van Wissing uit de slechte electorale resultaten van zijn FDP in Duitsland. Op nationaal niveau wordt de kleine partij vermalen door de grotere coalitiegenoten SPD en De Groenen. In deelstatelijke verkiezingen lijdt de FDP de ene monsternederlaag na de andere. Wissing zou zijn partij weer wat profiel willen geven en kiest daarvoor het Europese auto-akkoord.

Wat de FDP precies wil konden Duitse diplomaten vrijdag niet uitleggen. Wissing vraagt om een speciale verklaring van de Europese Commissie dat ook na 2035 auto’s met een verbrandingsmotor mogelijk blijven als die op nieuwe, CO 2 -vrije synthetische brandstoffen rijden. Een opmerkelijk verzoek, want het wetsvoorstel voorziet er al in dat de Commissie met een dergelijk voorstel komt.

Dat was vorig jaar de handreiking naar Duitsland zodat het − ondanks verzet van de Duitse auto-industrie − toch zijn zegen gaf aan het wetsvoorstel. Experts wijzen erop dat de schone, synthetische brandstoffen waarvoor Wissing pleit in de praktijk vreselijk duur zullen zijn.

Timmermans

De verwachting is dat het wetsvoorstel later deze maand alsnog wordt goedgekeurd. Het uitstel geeft tijd aan commissaris Frans Timmermans (Green Deal) om een tekst op te stellen die de FDP tevreden stelt. Dit weekend bezoekt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen een informele bijeenkomst van de Duitse regering.

Als de FDP blijft dwarsliggen, dreigt een politieke impasse in Brussel. Zonder Duitse steun is er geen meerderheid voor het wetsvoorstel nadat eerder de nieuwe Italiaanse regering al afhaakte. Polen en Bulgarije waren van meet af aan tegen de CO 2 -neutrale auto’s en busjes in 2035. Duitse diplomaten benadrukken dat een ‘nee’ van de FDP de regeringscoalitie in Berlijn kan opblazen. SPD en de Groenen zijn grote voorstanders van het wetsvoorstel en willen voorkomen dat Duitsland dit onderuithaalt.

Europarlementariërs Huitema en Eickhout wijzen op de precedentwerking: er zijn genoeg EU-landen die de groene voorstellen van de Commissie willen afzwakken. ‘Dit is zorgwekkend voor de Europese samenwerking’, aldus Huitema. Eickhout: ‘Dit gaat om meer dan trieste FDP-paniek. Bondskanselier Olaf Scholz moet ingrijpen.’