Duitsland laat kolencentrales harder draaien om gasverbruik terug te dringen, Nederland wacht nog af

De kolencentrale Schwarze Pumpe in Neupetershain, in de Duitse deelstaat Brandenburg, bij het ochtendgloren. Beeld Florian Gaertner / Photothek via Getty Images

Dat heeft de Duitse minister minister van Economische Zaken Robert Habeck zondag gezegd tegen de krant Handelsblatt. Alles is erop gericht om het gebruik van gas te verminderen, vooral bij de opwekking van stroom. ‘Het is bitter. Anders wordt het in de winter krap’, aldus de bewindsman van de Groenen over het opvoeren van de kolencentrales. De Duitse overheid zou miljarden euro’s beschikbaar stellen om de maatregelen te financieren.

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom maakte woensdag bekend de leveranties aan Duitsland verder terug te schroeven. Sinds donderdag komt via Nord Stream 1, voor Duitsland de belangrijkste pijpleiding voor Russisch gas, nog maar zo’n 40 procent van de normale hoeveelheid naar het westen. Eerder had het staatsbedrijf de levering al beperkt tot ongeveer 60 procent. Duitsland is meer dan andere Europese landen afhankelijk van Russisch gas, vooral via Nord Stream 1.

Gazprom voerde vorige week een defecte compressor op als reden van het afknijpen van de leveringen. Die compressor van het Duitse Siemens was voor onderhoud naar Canada gebracht en mag vanwege de westerse sancties het land niet meer uit. Volgens diverse westerse landen gebruikt het Rusland het gas echter als politiek wapen. Ook Habeck zei dat zondag. Volgens de minister kan de verminderde aanvoer uit Rusland nog worden opgevangen met leveringen van elders, maar is de situatie wel ‘ernstig’.

Gasmarkt in Nederland

Terwijl de Duitsers nu in actie komen, wacht Nederland nog af. Een woordvoerder van D66-minister Rob Jetten van Klimaat en Energie zei zondag tegen de NOS dat een crisisteam de gasmarkt in Nederland voortdurend in de gaten houdt. Jetten zei afgelopen vrijdag dat Nederland er relatief goed voor staat, maar dat ontwikkelingen in andere Europese landen tot problemen kunnen leiden. Dit weekeinde en maandag is er overleg met de Duitse overheid en de Europese Commissie, aldus de woordvoerder.

De discussie over het opvoeren van de kolenproductie om gas uit te sparen, speelt ook in Nederland. De drie kolencentrales zijn vanwege de klimaatdoelen en de Urgenda-uitspraak nagenoeg stilgelegd. Daar ontvangen de eigenaren een zeer genereuze vergoeding voor van de overheid. Deze uitbaters willen wel meer gaan draaien, maar ze willen er niet op achteruitgaan. Onder meer de VVD riep Jetten onlangs op een noodwet te maken voor het heropenen van de kolencentrales, omdat dit tijd kost. Voor Jetten staat in elk geval vooralsnog het klimaat voorop.

Ondertussen kan de levering van gas aan Europa de komende week verder onder druk komen te staan door gepland onderhoud aan de Turkstream-leiding. Die pijpleiding van Rusland naar Turkije gaat een week lang helemaal dicht. Normaal gesproken gaat er vanuit Turkije ook nog gas naar landen in Zuid-Europa, zoals Bulgarije, Griekenland en Italië. Die landen krijgen door het onderhoud mogelijk minder gas geleverd.