Duitsland kondigt tweede fase gascrisis af, gas nu ‘schaars goed’

Dat zei minister Robert Habeck voor Energie en Klimaat donderdag tijdens een persconferentie. De tweede van drie alarmfases in het Duitse crisisplan houdt in dat het land een groot risico ziet op gastekorten op langere termijn.

Daarom is nu een bedrag van 15 miljard euro beschikbaar gesteld om de Duitse gasopslagen versneld te kunnen vullen. Officieel betekent het ook dat Duitse energiebedrijven hogere energiekosten direct in rekening mogen brengen bij klanten om zo energiebesparing en alternatieve energiebronnen te stimuleren.

Die doorberekening is echter nog niet helemaal geregeld, melden bronnen aan persbureau Reuters. Daarvoor moeten eerst nog de nodige procedures worden doorlopen in de deelstaten.

Escalatieladder

Duitsland, dat voor de invasie van Oekraïne voor 50 procent afhankelijk was van Russisch gas, kondigde begin maart al de eerste fase van een gascrisis af. De industrie- en energiesector drong er de afgelopen week al op aan om de volgend sport op de escalatieladder te betreden. Dit nadat de gasstroom door de Nord Stream pijplijn terugliep van 167 miljoen kubieke meter per dag naar ongeveer 67 miljoen kubieke meter per dag.

De Russen zeggen dat dit gebeurt omdat een essentiële compressor van het Duitse Siemens wegens sancties niet geleverd kan worden. Maar in Europa wordt het terugbrengen algemeen geïnterpreteerd als een politieke actie van Poetin om de gasprijs op te drijven en Europa in de problemen te brengen. Dat opdrijven van de prijs is in ieder geval behoorlijk gelukt: gas werd vorige week met 50 procent duurder.

Minister Habeck legde donderdagochtend uit dat hij in de afgelopen dagen heeft laten doorrekenen in hoeverre de verminderde gastoevoer ook echt direct een groot probleem is voor Duitsland. De gasopslagen in het land zijn op dit moment al bijna 60 procent vol en ondanks de zwaar verminderde toevoer vanuit Rusland neemt dat percentage nog altijd toe, mede dankzij de sterk verhoogde import van vloeibaar aardgas, lng.

Extreme scenario’s

De Europese eis dat alle gasopslagen dit najaar voor minimaal 80 procent gevuld moeten zijn, is daardoor zeker nog haalbaar. ‘Er is ook absoluut geen acuut gastekort in Duitsland, maar we moeten rekeninghouden met extreme scenario’s die daar verandering in kunnen brengen’, aldus Habeck.

Volgens Habeck is daarom nu ‘alle creativiteit nodig’ om ervoor te zorgen dat de gasafhankelijkheid van Rusland zo snel mogelijk omlaag gaat. En hogere prijzen voor burgers en bedrijven hebben daar een heel belangrijke rol in, legde hij uit. ‘Dat zeg ik terwijl ik zeker besef dat dit pijn doet en dat we de mensen die daar heel zwaar onder lijden moeten ondersteunen.’ Maar hogere energieprijzen maken volgens Habeck wel voor iedereen duidelijk dat er echt iets aan de hand is en dat we met zijn allen iets moeten veranderen.