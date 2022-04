Duitsland is ‘om’: olieboycot Rusland komt dichterbij

Van links naar rechts de Litouwse minister Gabrielius Lansbergis, de Duitse minister Annalena Baerbock, de Letse minister Edgars Rinkevics en de Estse minister Eva-Maria Liimets op een persconferentie na hun overleg woensdag in Riga, Letland. Beeld ANP / EPA

‘Ik zeg het hier luid en duidelijk: ja, Duitsland bouwt ook alle import van Russische energie af’, zei Baerbock na afloop van overleg met haar Baltische collega’s. Tegen de zomer moet de Duitse olie-import uit Rusland gehalveerd zijn, op het eind van het jaar geheel stopgezet. De volgende stap is dat de import van Russisch gas wordt afgebouwd, zei Baerbock maar daar noemde ze geen datum voor.

De Europese Commissie overlegt al enige tijd met de EU-landen over een zesde sanctiepakket tegen Moskou als straf voor de invasie in Oekraïne. Een verbod op de import van Russische olie is het belangrijkste discussiepunt. Naast Duitsland verzette ook Hongarije zich tegen zo’n maatregel. Bulgarije, Oostenrijk en Roemenië zijn evenmin enthousiast omdat ze afhankelijk zijn van de Russische import. Nu Berlijn ‘om’ is, neemt de druk toe op de andere tegenstanders van een olieboycot.

De Oekraïense president Zelenski voorspelde donderdag eerder op de dag al dat de Duitse weerstand zou breken onder de ‘verenigde druk’ van veel EU-landen, de VS en het Verenigd Koninkrijk. EU-president Michel sloot zich na afloop van een bliksembezoek aan Kyiv aan bij de opmerkingen van Zelenski. ‘Vroeger of later koppelen we ons los van het Russische gas en olie’, aldus Michel. De inkomsten uit de gas- en olie-export zijn belangrijk voor Moskou om de oorlog tegen Oekraïne te financieren.

‘Geen woorden’

Michel bezocht naast Kyiv ook Borodjanka, een van de Oekraïense plaatsen waar Russische troepen grof tekeer zijn gegaan. ‘Ik heb geen woorden voor wat ik voel, als vader, als mens’, zei Michel over wat hij had gezien. De EU helpt Kyiv bij het in kaart brengen van de wreedheden begaan door Russische soldaten en de vervolging van de daders. ‘Ze moeten worden bestraft, ze zullen worden bestraft’, aldus Michel.

De EU-president zei dat de Commissie al in juni met haar advies komt over de aanvraag van Oekraïne om lid te worden van de EU. Dat is ruim twee keer zo snel als gebeurde bij eerdere lidmaatschapsverzoeken. Op basis van het Commissie-advies beslissen de lidstaten met unanimiteit of Oekraïne de status van kandidaat-lid krijgt. Als het die krijgt, volgen jaren van zware onderhandelingen voor het land lid kan worden van de EU. Premier Rutte liet afgelopen weken herhaaldelijk weten dat hij geen versnelde procedure voor Kyiv wil.

EU-president Charles Michel en de Oekraïense president Volodimir Zelenski houden woensdag een persconferentie in Kyiv na Michels bezoek aan Oekraïne. Beeld AP

Michel maakte bekend dat op 5 mei een internationale donorconferentie begint voor de wederopbouw van Oekraïne. Landen, maar ook internationale organisaties als het IMF en de Wereldbank, worden om een bijdrage gevraagd. Volgens Zelenski is het geld niet alleen nodig voor de wederopbouw, maar ook voor de lopende betaling van lonen en pensioenen.

Sancties

Volgens de Oekraïense president zijn landen steeds vaker bereid om wapens te leveren aan zijn land om de strijd met de Russische troepen aan te gaan. EU-landen doen dat zelf, maar ook via het EU-budget is inmiddels 1,5 miljard euro vrijgemaakt voor wapenaankopen door Oekraïne. Verder zijn in de eerste vijf sanctiepakketten de tegoeden van honderden Russen bevroren, is de Russische financiële sector afgeknepen, gelden er importverboden op goederen uit Rusland (waaronder kolen) en is de Europese export van sommige goederen naar Rusland beperkt.

Zelenski riep de EU op om verder te gaan. Hij wil dat ook de grote Gazprombank geen zaken meer kan doen in Europa. ‘Blokkeer alle Russische rekeningen en sluis dat geld naar het herstel van Oekraïne’, aldus Zelenski.