Duitsland in semi-lockdown om kerstfeest veilig te stellen

Angela Merkel voorafgaand aan de persconferentie van woensdag. Beeld EPA

Ook in Duitsland blijven de winkels, scholen en kinderdagverblijven open, maar afgezien daarvan is de Duitse Wellenbrecher een stap rigoureuzer dan de Nederlandse ‘lockdown light.’ Vanaf komende maandag, 2 november, moeten behalve cafés en restaurants ook theaters, musea en andere culturele instellingen dicht. Alle vrijetijdsevenementen zijn verboden, net als toeristische overnachtingen in het binnenland.

Amateursport in teamverband wordt zo goed als geheel stilgelegd en de profvoetballers uit de Bundesliga spelen, in tegenstelling tot de afgelopen twee maanden, weer geheel zonder publiek. Groepen die samenkomen in de publieke ruimte mogen niet groter zijn dan tien personen en uit leden van maximaal twee gezinnen bestaan.

Opnieuw is een ‘nationale krachtsinspanning’ noodzakelijk om een implosie van de gezondheidszorg te voorkomen, zei Merkel woensdagmiddag op een persconferentie. Haar grootste zorg is dat de Gesundheitsämter, de Duitse GGD’s, voor het eerst sinds het begin van de pandemie aan de grenzen van hun capaciteit raken, waardoor nauwkeurig bron- en contactonderzoek op sommige plekken, zoals in de hoofdstad Berlijn, niet meer mogelijk is. ‘Op dit moment weten we van 75 procent van de nieuwe besmettingen niet waar ze vandaan komen’, aldus Merkel.

Lichtend voorbeeld

Twee weken geleden gold Duitsland binnen Europa nog als lichtend voorbeeld in de pandemiebestrijding, nu is ook in grote delen van ons buurland de stijging van het aantal besmettingen exponentieel – het toont hoe betrekkelijk voorbeeldrollen zijn midden in een pandemie. Al doet Duitsland het met tussen de 11- en de 15 duizend nieuwe coronagevallen per dag relatief gezien nog steeds beter dan Nederland.

Half november zullen de regering en de deelstaten een eerste balans opmaken. Als blijkt dat het aantal besmettingen is gestabiliseerd, dan behoort versoepeling tot de mogelijkheden, maar mocht het effect net als in Nederland op zich laten wachten, dan zijn ook nog strengere maatregelen niet uitgesloten.

De maatregelen stuiten meer dan voorheen op kritiek. Zo vindt een deel van de oppositie dat het Duitse parlement erover had moeten stemmen, omdat er op dit moment naar hun mening te veel macht samengebald is bij de regering. Maar ook uit de wetenschap klinkt de kritiek luider dan voorheen. Veel artsen en virologen achten opnieuw een tijdelijke ‘bevriezing’ van de samenleving weinig zinvol en pleiten voor meer nadruk op discipline bij de bevolking: consequent mondkapjes dragen, handen wassen, afstand houden en afzien van feestjes.

Ook het Duitse bedrijfsleven is niet te spreken over het besluit. Vooral in de horeca is het onbegrip groot, omdat restauranteigenaren de afgelopen maanden hun best hebben gedaan om aan de vereiste hygiënemaatregelen te voldoen. Daarom beloofde minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) woensdag dat de overheid een flink deel van de misgelopen omzet wil vergoeden, volgens geruchten tot 75 procent – een maatregel die alleen Duitsland kan nemen, vanwege de enorm diepe zakken die het land heeft.

Lange kerstdagen

Ook in Nederland hopen veel mensen dat ze de decemberfeesten tenminste in kleine familiekring kunnen vieren, maar in Duitsland is het Kerstfeest nog stukken heiliger, en langduriger. Kerst begint eigenlijk al de eerste adventszondag, eind november, als normaal gesproken de kerstmarkten opengaan.

Bijna alle grote kerstmarkten zijn dit jaar afgezegd, ook die in het Ruhrgebied, waar Nederlanders graag een mok glühwein drinken. Maar de door Merkel in het vooruitzicht gestelde versoepelingen in december zouden voor veel Duitsers best eens de juiste stok achter de deur kunnen zijn om deze lockdown serieus te nemen.