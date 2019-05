Duitsland gaat vaccineren tegen mazelen verplichten

Als het aan Spahn ligt, worden ouders per 1 maart volgend jaar verplicht hun kinderen in te enten, op straffe van een boete. Crèches krijgen toestemming om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.

Net als in Nederland, rukt in Duitsland het aantal mensen op dat uit geloofsovertuiging of argwaan jegens de overheid zijn kinderen niet inent. Wanneer de vaccinatiegraad onder de 95 procent zakt, neemt de kans op verspreiding van bedreigende kinderziektes toe. In veel regio's van Duitsland wordt de 95 procent niet gehaald. De afgelopen jaren werden meerdere deelstaten getroffen door de uitbraak van een virusziekte. De ziekte mazelen kan dodelijk zijn, in Duitsland overlijdt een op de duizend patiënten.

Minister Spahn lichtte zijn wetsvoorstel zondag toe in Bild am Sonntag. Mensen die volgend jaar alsnog hun kinderen weigeren in te enten, riskeren een boete van 2.500 euro. De ziekte mazelen zou volgend jaar uitgeroeid moeten zijn, maar in plaats daarvan neemt het aantal vaccinweigeraars en het aantal uitbraken toe, stelt Spahn. Het is tijd voor de overheid om in te grijpen, vindt hij. Het Duitse parlement stemt naar verwachting eind 2019 over zijn wet. Ook leraren en artsen en ziekenhuispersoneel worden verplicht zich in te enten. Crèches kunnen kinderen dankzij de nieuwe wet gaan weigeren, maar scholen niet omdat de leerplicht zwaarder weegt dan de vaccinatieplicht.

In Nederland is vaccineren tegen kinderziektes niet verplicht. De Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie Berend Botje besloot vorige week tot het weigeren van kinderen die niet zijn ingeënt tegen mazelen, rode hond en bof. De koepel vangt ruim drieduizend kinderen op op vijftig locaties. Aanleiding voor de stap waren de recente uitbraken van mazelen in New York en Londen. De organisatie hoopt te voorkomen dat ouders na een stedentrip in het buitenland een virus meenemen naar de crèche. ‘De mazelen komen steeds dichterbij, en de overheid laat maar op zich wachten’, stelde Berend Botje-directeur Alien Alberts.