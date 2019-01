Duitsland, Frankrijk en Spanje eisen nieuwe verkiezingen in Venezuela

Venezolanen vrijdag in Caracas, waar de zelfbenoemde interim-president van Venezuela Juan Guaidó een toespraak gaf. Beeld EPA

Guaidó riep zichzelf afgelopen week met steun van het door Maduro buitenspel gezette parlement uit tot interim-president. Volgens de oppositie en buitenlandse waarnemers is er op grote schaal fraude gepleegd bij de herverkiezing van Maduro als president in mei vorig jaar. De oppositie verwijt hem ook dat hij het land economisch aan de grond heeft gebracht: de inflatie bedraagt momenteel ongeveer twee miljoen procent per jaar.

De Verenigde Staten, Canada en een reeks Latijns-Amerikaanse landen heeft Guaidó inmiddels erkend als president, maar tot nog toe aarzelden de EU-landen. Rusland en China steunen Maduro. Beide landen hebben miljarden aan leningen uitstaan in Venezuela, maar zij hebben ook ernstige bezwaren tegen buitenlandse bemoeienis met de interne politieke problemen van landen.